Donald Trump latterliggjorde USAs klimasjef John Kerry i ny tale.

Kerry jobber som spesialutsending for Biden-regjeringen og har kommet med nye advarsler om klimaendringer.

Lørdag talte Donald Trump til sine tilhengere i Georgia der han langet ut mot Kerrys fokus på klima, ettersom det er fare for en tredje verdenskrig.

– Dette er den farligste tiden for landet vårt i historien – langt farligere enn første eller andre verdenskrig. Og det er på grunn av kraften til atomvåpen, sa Trump før han la til:

– Og likevel har du folk som John Kerry som bekymrer seg for klimaet. Klimaet! Jeg hørte det her om dagen. Her er vi, folkens. Russland truer oss og han er bekymret for at havet vil stige en hundredel av én prosent i løpet av de neste 300 jævla årene.

Trump mocking John Kerry: “The ocean will rise one hundredth of one percent over the next 300 f*ckin’ years”

Korona

Trump tok opp flere politiske saker under sin tale som du kan se i sin helhet her.

Blant annet sa 75-åringen at republikanerne burde fokusere på å fjerne alle koronaregler nå som det snart er Mellomvalg i USA.

– Ingen flere nedstengninger, ingen flere restriksjoner, ikke mer hysteri, og ingen flere munnbind, vær så snill, endelig, sa Trump til jubel blant de fremmøtte.

TRUMP: Terminating "every single" COVID mandate should be on Republicans' to-do list after the 2022 midterm elections.

"No more lockdowns, no more restrictions, no more hysteria, and no more masks, please, finally." #TrumpRally pic.twitter.com/Yo4nwALcIC

— Newsmax (@newsmax) March 27, 2022