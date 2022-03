annonse

En seniorrådgiver for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, sier i forkant av morgendagens fredsforhandlinger i Tyrkia, at det ikke er aktuelt for Ukraina å gi fra seg noen landområder til Russland.

– Presset er på Russland nå. Det er klart at de ikke kan opprettholde denne krigen i årevis, og moralen deres er så lav at de nå ikke engang kan holde oppe forsyninger og logistikk, sa Zelenskyjs seniorrådgiver Alexander Rodnjanskij under et radioprogram på BBC i dag.

I morgen møtes delegasjoner fra Russland og Ukraina i Istanbul i Tyrkia for å diskutere en mulig fredsavtale. Rodnjanskij, som er professor i økonomi ved Cambridge University i England, sa at Ukraina ikke ville ofre noe av sin territoriale integritet under møtet.

– Hvis du spør menneskene som bor i disse områdene, ville de ikke svare at de ønsker å bo i Russland. Så hvordan kan vi da forlate dem ved å skjære opp landet vårt i biter.

– Hvis du spør menneskene som bor i disse områdene, ville de ikke svare at de ønsker å bo i Russland. Så hvordan kan vi da forlate dem ved å skjære opp landet vårt i biter.

Budapest-memorandumet i ny drakt

Han pekte i stedet på at en «mer konkret versjon» av Budapest-memorandumet, som innebærer at Ukraina gies nye sikkerhetsgarantier, er nødvendig å få utarbeidet om målsettingen om fred skal kunne oppnås.

Budapest-memorandumet er en avtale fra 1994 hvor Russland, Storbritannia og USA forpliktet seg til å respektere Ukrainas uavhengighet, suverenitet og eksisterende grenser. Den ble inngått som en del av ikke-spredningsavtalen av atomvåpen, og avtalen var ment å skulle garantere Ukraina sikkerhet i bytte mot at Ukraina kvittet seg med alle sine atomvåpen på 90-tallet.

– Det må være noe i den retningen, hvor trinn bli spesifisert, og hvor det blir spesifisert hvilke land som skal handle på hvilken måte, om Ukrainas sikkerhet på nytt blir truet.

Men han advarte også om at den potensielle involveringen av Nato-land i en slik pakt ville være en «ømfintlig sak» fordi man ikke ønsker å utløse artikkel 5 i Nato-traktaten, som i realiteten vil innebære å trekke hele Nato inn i en konflikt med Russland.

– Det er nettopp dette Nato-landene ikke ønsker skal skje og som er grunnen til at forhandlinger fortsatt pågår, sa Zelenskys seniorrådgiver i radioinnslaget.

