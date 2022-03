annonse

Russland vil «drastisk» redusere angrepene på Kyiv og Tsjernihiv.

Ukraina og Russland har ligget i krig med hverandre siden 24. februar, da sistnevnte angrep nabolandet i sør.

Parallelt har det pågått tidvis fastlåste forhandlinger om humanitær hjelp, våpenhvile og eventuell fred.

Her har Tyrkia, som har gode forbindelser til både Russland og Ukraina, vært pådriver for samtaler mellom partene.

I dag møttes forhandlere fra Ukraina og Russland i Istanbul med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som vert.

Og skal vi tro signalene som kommer i etterkant, har forhandlingene gitt fremgang. Russlands forhandlingsleder kaller samtalene «konstruktive» og «meningsfulle».

– Diskusjonene med den ukrainske delegasjonen har vært konstruktive og meningsfulle, sier Vladimir Medinskij til nyhetsbyrået Reuters.

Også fra Ukraina virker tonene positive.

Mykhailo Podoljak, rådgiver for den ukrainske presidenten, sier ifølge Reuters at partene diskuterte bindende garantier for Ukrainas sikkerhet.

Ukraina har tidligere stilt som betingelse at en fredsavtale med Russland må garanteres av det internasjonale samfunnet.

Videre ble det forhandlet om militær nøytralitet for Ukraina og muligheten for våpenhvile for å løse den humanitære krisen i store deler av Ukraina.

Det antydes at utfallet av dagens samtaler åpner for det lenge forventede møtet mellom presidentene Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin.

– Resultatene i dagens møte er tilstrekkelige for et møte på ledernivå, sier Davyd Arakhamia, medlem av Ukrainas delegasjon, ifølge NTB.

Det er først og fremst Zelenskyj som har ytret ønske om å treffe sin russiske motpart. Så sent som i går ble dette avvist av Kreml.

Samtidig varsler Russland «drastisk» nedtrapping av angrepene.

Dette gjelder kun Kyiv og Tsjernihiv. Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti er beslutningen fattet av Russlands forsvarsdepartement.

Russlands viseforsvarsminister sier hensikten er «å øke den gjensidige tilliten slik at det kan forhandles fram og undertegnes en fredsavtale med Ukraina», skriver Financial Times’ Moskva-korrespondent Max Seddon på Twitter.

Oljeprisen stuper etter at nyheten ble kjent, og drar Oslo Børs med seg. Børsene i Frankfurt, Paris og Milano svarer med oppgang på tre prosent.

Oljeprisen handles for 106 dollar fatet, ned fra 114 dollar.

Videre melder NTB at russiske rubler har styrket seg med ti prosent. NTB skriver at en amerikansk dollar nå koster 85 rubler.

Men Russlands sentralbanks egen notering viser 93,7 rubler, mens Sberbank, Russlands største bank, tilbyr en dollar for 97 rubler. Det er uansett en klar styrkelse fra tidligere i mars, da dollaren gikk for 130 rubler og mer.

Det lokale markedet for valutahandel på Moskva-børsen er imidlertid svært innskrenket volummessig og regulert av myndighetene.

2. mars suspenderte Den europeiske sentralbank sin referansekurs for valutaparet euro/rubler. Med andre ord er noteringen av rubler stoppet.

Det tyrkiske vertskapet uttaler seg også optimistisk.

– De har oppnådd en overensstemmelse og felles forståelse på noen områder.

Det sier utenriksminister Mevlut Cavusoglu, og hevder dessuten at Ukrainas og Russlands utenriksministre snart skal møtes ansikt til ansikt.

Cavusoglu sier videre at et møte mellom presidentene Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj nå er på sakskartet, men oppgir ingen flere detaljer.

