– Det er opp til de to partene å avslutte denne tragedien. En utvidelse av denne konflikten er i ingens interesse, fortsatte Erdogan.

I sin tale til partene i dag tok han også til orde for en umiddelbar våpenhvile. Tyrkias president omtalte videre både Volodymyr Zelenskyj og Vladimir Putin som sine «verdifulle venner» og sa han håper at dagens forhandlinger vil føre til et møte mellom de to presidentene.

Dagens mål er våpenhvile

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba sier han ønsker fred så fort som mulig, men legger til at en våpenhvile må komme uten et ledsaget krav om at Ukraina må gi fra seg territorium eller suverenitet.

– Humanitære spørsmål er et minimum. Det høyeste målet ville være å komme til enighet om våpenhvile, skal Kuleba ifølge BBC ha uttalt på ukrainsk fjernsyn i forkant av dagens fredsforhandlinger.

Ifølge Reuters vil en av Putins nære utenrikspolitiske rådgivere, Vladimir Medinskij, komme med en uttalelse etter at dagens fredsforhandlinger er over.

Resett følger fredsforhandlingene og oppdaterer saken fortløpende.