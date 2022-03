annonse

USAs Joe Biden likte ikke spørsmål fra journalist under en pressekonferanse mandag.

Joe Biden skapte store overskrifter over hele verden da han uttalte følgende om Vladimir Putin under en tale i Polen lørdag:

– For Guds skyld, denne mannen kan ikke forbli ved makten.

Den amerikanske presidenten fulgte opp med å si at Putin var en «slakter».

Bagatelliserer

Mange var sjokkerte etter uttalelsen og mediene spekulerte om USA ønsket regimeskifte i Russland. Til slutt måtte Det hvite hus ta avstand fra Bidens uttalelser.

Da Biden fikk spørsmål under en pressekonferanse i det hvite hus mandag om hans uttalelser om Putin, og om han ønsker regimeskifte, glefset han til journalisten som stilte spørsmålet.

– Det er latterlig. Ingen tror vi skal fjerne… Jeg snakket om å fjerne Putin. Ingen tror det, sa han.

Han sa videre at han uttrykte sin «personlige mening» om Putin og ikke det som er USAs politikk. Det er ikke klart hvordan man skal skille mellom Biden som president og Biden som privatperson.

NOW – Biden: "Nobody believes we're gonna takedown… I was talking about taking down Putin." pic.twitter.com/BSOObDUybx

— Disclose.tv (@disclosetv) March 28, 2022