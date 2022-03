annonse

Sveits har nå tatt imot mer enn 12.000 ukrainske flyktninger siden den russiske invasjonen, men tilstanden til det sveitsiske asylinstituttet har vist seg til å være langt under par.

I en ny rapport, avslører den sveitsiske avisen Blick de vanskelige levekårene for de første ankomne ukrainske flyktningene på et asylsenter i kommunen Chevrilles, i kantonen Fribourg i Sveits.

Avisen melder at traumene etter krigen allerede ser ut til å prege de ukrainske flyktningene Anna, Vika, Tania og Lubov, som er innlosjert i Chevrilles føderale asyl- og prosedyresenter. Alle kvinnene ankom fjellnasjonen med den første bølgen av ukrainske flyktninger, to til fem dager etter starten på den russiske invasjonen.

De fire kvinnene kan berette om bedrøvelige levekår for ukrainske flyktninger siden de ankom Sveits. Anna, i likhet med de tre andre kvinnene, er redd og skamfull etter nylige uhyggelige episoder på asylsenteret, men de vil likevel ikke kritisere det sveitsiske asyltilbudet i frykt for å bli deportert:

– Vi er absolutt ikke her for å klage! De kommer ikke til å sende oss tilbake for å snakke, ikke sant, lover du?, sier hun til Blick-reporteren.

Etter å ha fått forsikringer om at de er trygge, begynner kvinnene å fortelle om de bedrøvelige tilstandene som de ukrainske flyktningene møtte da de ankom Sveits.

Rasisme

De forteller spesielt om store fordommer mot ukrainere, samt rasistisk vold fra asylsøkere fra andre nasjonaliteter på senteret.

– Noen folk som er til stede her, som algeriere, støtter dessverre Russlands invasjon helt ut. De er få, men vi har blitt truet og ydmyket, sier Lubov og presiserer:

– I går gikk jeg forbi en mann som ga meg et skjæretegn og ropte «fuck you» foran en Securitas-vakt, som bare trakk på skuldrene. Jeg hadde ikke forventet dette.

De tre andre kvinnene rapporterer om svært like hendelser knyttet til rasisme og fordommer mot ukrainere.

Narkotika og vold

Vika snakker deretter om folk med store narkotikaproblemer på senteret, og viser til en storfamilie fra Makedonia. Denne familien har vært i dette asylsenteret lenge, og oppfører seg avskyelig mot de andre beboerne:

– Faren er i trettiårene og han har ikke flere tenner … Barna er gale og vi har hørt mye… Men jeg så en av guttene løpe rundt naken, med spor etter sæd igjen på veggene på ett av badene som de hadde brukt. Flere sjokkerte kvinner i vår etasje har fordømt dette, forklarer hun.

Nekter ansvar

Da den ansvarlige etaten for asylinstituttet i Sveits, det sveitsiske statssekretariatet for migrasjon, ble konfrontert med vitnesbyrdene til de fire kvinnene, avskrev det seg ethvert ansvar for de bedrøvelige tilstandene på asylsenteret.

– Dette er sentre kun beregnet for akuttmottak og registrering. Det er vanskelig for alle, fordi det er en kollektiv bolig. Når folk har et problem kan de ta kontakt med ledelsen, og det er personer som er opplært spesielt til å håndtere konflikter, heter det i en uttalelse.

