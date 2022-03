annonse

Et intervju med Resett førte til at Kristoffer Tyssøy Høisæther ble mobbet av andre studenter og deretter utestengt fra Universitetet i Bergen. Mandag begynte rettssaken. Han krever erstatning for tapt arbeidsinntekt samt oppreising.

– Et intervju på Resett førte til at jeg ble mobbet og deretter utestengt, sier tidligere student Kristoffer Høisæther.

Først fikk Høisæther ikke godkjent lærerpraksis, slik at han ble kjent uskikket av Universitetet i Bergen. Men senere ble avgjørelsen omgjort av det nasjonale organet Felles klagenemnd, skriver Khrono.

— Det er helt klart at de som skulle vurdere meg ble påvirket av Resett-intervjuet. Det var synspunkter som for eksempel at det ikke var klokt å la seg intervjue i Resett dersom man skulle jobbe med undervisning som lektor, fortalte Høisæther under sin forklaring i retten.

Våren 2018 leverte Høisæther sin masteroppgave i historie. Der analyserte han hvordan middelalderen ble fremstilt i ni lærebøker som benyttes i grunnskolen og videregående skole i Norge etter Kunnskapsløftet.

I januar 2019 ble en kronikk av ham samt et intervju publisert i Resett om masteroppgaven. (Begge artikler, pluss en annen som omtalte ham, er i ettertid fjernet etter anmodning fra Høisæther selv, red.anm.)

Intervjuet han gjorde med Vårt Land i mars 2019 er imidlertid fortsatt tilgjengelig.

– Jeg fant en dobbeltstandard i måten man omtaler islamsk middelalder og europeisk middelalder på, sa Høisæther.

Høisæther beskrev i Hordaland tingrett mandag en prosess som startet med at masteroppgaven hans fikk omtale i Vårt Land og Dag og Tid, men at ting endret seg etter Resett-intervjuet.

Han opplevde utestengning og mobbing fra medstudenter og det han mener er forutinntatthet i forbindelse med vurdering av praksis der han var ute både i grunnskolen og videregående skole. Han ble tillagt høyreekstreme holdninger.

Han fikk en epost fra sin praksispartner (medstudent) som hadde tittelen «Dø, Kristoffer», der Høisæther skal ha blitt omtalt i negative ordelag og bedt om å «brenne i helvete».

Nå krever Høisæther erstatning fra UiB for to årslønner pluss oppreisning totalt nesten 1,5 millioner kroner på grunn av forsinkelsene hans i utdanningen.

Kampen mot kjetterske tanker

– Jeg kjenner kun til saken gjennom medieomtalen, men det er dessverre ikke uventet at personer som har noe med Resett å gjøre skal straffes, sier førsteamanuensis ved NTNU, Øyvind Eikrem til Resett.

Han sier at det finnes det mange eksempler på, men ofte foregår det mer i skjul enn det som Høisæther her har lagt fram. Krefter ved universitetene leder dessverre an i kampen mot kjetterske tanker og perspektiver.

– Jeg ser ikke bort fra at det er begått en stor urett imot Høisæther her.



