Zelenskyj: Spent situasjon til tross for fremgang på slagmarken

Situasjonen er spent, til tross for at ukrainske styrker har hatt noen seirer i konflikten med Russland, sier president Volodymyr Zelenskyj.

– Forsvarerne våre rykker fram i Kyiv-regionen og tar tilbake kontroll over ukrainsk territorium. Irpin er frigjort. Bra! Jeg er takknemlig overfor alle som har jobbet for dette resultatet. Okkupantene skyves bort fra Irpin. De skyves bort fra Kyiv, sier Zelenskyj i en videotale i meldingstjenesten Telegram natt til tirsdag.

– Men det er for tidlig å snakke om sikkerhet i denne delen av regionen vår. Kampene fortsetter, sier han videre.

Zelenskyj viser til at russiske styrker fortsatt har kontroll over den nordlige delen av Kyiv-regionen, og at de har ressurser og soldater, selv om «hundrevis av enheter med utbrent og forlatt fiendtlig utstyr» ligger spredt utover området, melder Sky News.

Situasjonen er også fortsatt svært vanskelig i Tsjernihiv, Sumy, Kharkiv, Donbas og regioner sør i landet, forklarer Zelenskyj.

Presidenten tar på nytt til orde for hardere sanksjoner mot Russland. Når det gjelder embargo på forsyning av russisk olje til Europa, foreligger det nå mange tegn på at en slik innstramming av sanksjonene mot Russland kun vil finne sted hvis Moskva tar i bruk kjemiske våpen i krigen i Ukraina, hevder Zelenskyj.

– Det finnes ikke ord for det. Tenk hvor langt det har gått. Man venter på kjemiske våpen, sier Zelenskyj om Europas holdning.

Zelenskyj sier han skal tale i Stortinget denne uken

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en videotale natt til tirsdag at han skal holde tale i Stortinget denne uken.

I løpet av uken skal Zelenskyj holde tale i nasjonalforsamlingene i Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Australia, opplyser presidenten selv i en video i meldingstjenesten Telegram natt til tirsdag.

– Det er viktig at disse talene ikke bare holdes foran politikere, men også foran samfunnene. Foran millioner av mennesker som ønsker å lytte til Ukraina og som er klare til å høre for å hjelpe og gi støtte. Mennesker som føler at vi kjemper for vår felles frihet. En frihet for alle mennesker på jorda vår, sier Zelenskyj i videoen ifølge The Guardian.

I videotalen natt til tirsdag beskrev Zelenskyj det han kalte «en svært aktiv diplomatisk dag» mandag der han snakket med Storbritannias statsminister Boris Johnson, Canadas statsminister Justin Trudeau, Tysklands statsminister Olaf Scholz, Italias statsminister Mario Draghi og Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Presidenten oppgir ingen tidsskjema for talevirksomheten i de fem landenes nasjonalforsamlinger, som skal skje via video. Tirsdag møtes forhandlere fra Ukraina og Russland i Istanbul til en fjerde runde med samtaler.

Oslo-lærere bekymret for om de klarer å ivareta ukrainske skoleelever

Flere Oslo-lærere er bekymret for om de klarer å ivareta ukrainske skoleelever. Skolene sliter fortsatt med å følge opp sårbare barn etter pandemien.

Innvandrertette bydeler øst i Oslo ble spesielt hardt rammet av koronapandemien, og skolene sliter fortsatt med å følge opp sårbare barn, skriver Klassekampen.

Lektor Simon Malkenes peker på at pandemien avslørte beredskapshullene i skolen.

– De må fylles igjen for å håndtere den nye krisen som krigen i Ukraina har utløst, sier Malkenes, som også sitter i sentralstyret i Utdanningsforbundet.

Etter at Oslo ble bedt om å ta imot 2.000 ukrainske flyktninger har han blitt kontaktet av lærere som er bekymret for om de klarer jobben med å ivareta flyktningbarna på en god måte.

Særlig gjelder dette lærere ved skoler i Oslo øst som allerede har store utfordringer fra før. Lærerne er redde for at disse forsterkes hvis de må ta imot et stort antall ukrainske barn.

– Å lære av pandemien ved å ta hensyn til dette bør være en faktor når en nå planlegger for at skolene skal ta imot familier og barn på flukt, sier han.

Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap i Oslo skriver i en epost til avisa at skolene får løpende informasjon om hvilke tilskudd som er aktuelle for de ulike mottaksfasene.

Flyktningstrømmen fra Ukraina fører til tolkemangel

Både politiet, frivillige, flyktninger og andre opplever at det ikke er nok ukrainske tolker. Nå starter Oslo Met opp ekstraordinær tolkeutdanning.

På det nasjonale ankomstsenteret i Råde har mange opplevd lang ventetid og lite informasjon, skriver Aftenposten.

Oslo Met tilbyr nå ekstraordinær tolkeutdanning for inntil 30 studenter i ukrainsk, men studiet begynner ikke før i mai og avsluttes ikke før i desember.

Av den grunn får søkere som ikke nødvendigvis blir tatt opp i det ekstraordinære opptaket, likevel lov til å tolke hvis de består en muntlig språktest og et tredagers kurs.

Etter helgen har antall ukrainske tolker i Nasjonalt tolkeregister økt fra 15 til 25, skriver avisen.

Regiondirektør Ole Valen ved Hero Norge – som driver over 30 akuttinnkvarteringer med mer enn 8.000 plasser – kjenner seg imidlertid ikke igjen i kritikken og mener de har nok tolker.

– Vi har tilgang til godkjente tolker når vi trenger det, for eksempel ved bekymringssamtaler. Det tolkes på telefon, eller tolken kommer hit. I tillegg går det i Google Translate, kroppsspråk og språkassistenter uten offentlig godkjent tolkeutdanning, sier han.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) oppfordrer på sin side til kreative løsninger for å bøte på tolkemangelen.

– Det er et eksempel der vi må tenke nytt, gjøre ting på andre måter, litt utenfor boksen, sier Støre.

Johnson har snakket med Zelenskyj

Storbritannias statsminister Boris Johnson har snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om krigshandlinger, sanksjoner og situasjonen i Mariupol.

De to lederne diskuterte «den grusomme humanitære situasjonen i Mariupol», der tunge kamper utkjempes mellom russiske og ukrainske styrker. Det forteller en talsperson for Downing Street ifølge BBC.

Johnson tilbød i samtalen mer humanitær støtte og mer defensivt militærutstyr, legger talspersonen til.

– Statsministeren gjentok at Storbritannia skal opprettholde og styrke det økonomiske presset på (Russlands president Vladimir) Putins regime, sier talspersonen, som også forteller at Zelenskyj ga Johnson en oppdatering om forhandlinger mellom Russland og Ukraina.

Storbritannia: Wagner-gruppen er på plass i Ukraina

Det omstridte russiske sikkerhetsselskapet Wagner har utplassert leiesoldater i Øst-Ukraina, ifølge det britiske forsvarsdepartementet.

Wagner-gruppen er nå på plass i det østlige Ukraina, tvitret Storbritannias forsvarsdepartement mandag kveld.

– Det ventes at de skal utstasjonere over 1.000 leiesoldater, blant dem ledere i organisasjonen, for å delta i kamphandlinger, skriver departementet.

– Som følge av store tap og en invasjon som i stor grad har bremset opp, har Russland høyst sannsynlig blitt tvunget til å prioritere å sende Wagner-personell til Ukraina, på bekostning av oppdrag i Afrika og Syria, står det i meldingen.

FT: Russland krever ikke lenger «denazifisering» av Ukraina

I forkant av de nye samtalene mellom Russland og Ukraina, har Moskva droppet tre av sine opprinnelige krav, deriblant «denazifisering», ifølge FTs kilder.

Samtidig er Russland angivelig forberedt på å la Ukraina slutte seg til EU dersom landet ikke slutter seg til en militærallianse, melder Financial Times mandag kveld. Opplysningene kommer fra fire ikke navngitte personer som er orientert om diskusjonene i forkant av fjerde forhandlingsrunde, som starter i Istanbul tirsdag.

Utsendinger fra Russland og Ukraina diskuterer om en våpenhvile skal være del av en mulig avtale som innebærer at Ukraina gir opp sitt ønske om å bli medlem av Nato, i bytte mot sikkerhetsgarantier og utsikter til å bli EU-medlem, ifølge kildene.

Utkastet til våpenhvileplan inneholder ifølge FTs kilder verken «denazifisering», «demilitarisering» eller juridisk i beskyttelse av det russiske språket i Ukraina – tre av Russlands opprinnelige hovedkrav i forbindelse med invasjonen av nabolandet.

Frykter et røykteppe

Samtidig er Ukraina og vestlige støttespillere fortsatt skeptiske til Putins intensjoner. De er bekymret for at den russiske presidenten kan bruke samtalene som et røykteppe for å ruste opp sine utmattede styrker og planlegge en ny offensiv, skriver avisen.

Davyd Arakhamia, leder av Zelenskyjs parti i parlamentet og medlem av Kyivs forhandlingsteam, opplyser til FT at partene var nær enighet om sikkerhetsgarantiene og Ukrainas EU-søknad sist gang, men dysser samtidig ned forhåpningene om en snarlig løsning.

En annen politiker intervjuet av avisen uttrykker bekymring over Russlands hyppige endringer i krav, som for eksempel «demilitarisering av Kyiv».

– Russland vil, og kan ikke, snakke om hva som kommer opp i fredssamtalene. Det vil kun skade prosessen, sa Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge nyhetsbyrået Interfax mandag.

Dette strides partene om

I avtalen som tilsynelatende vurderes, vil Ukraina måtte avstå fra å utvikle atomvåpen, være vertskap for utenlandske militærbaser og forlate tanken om et Nato-medlemskap, ifølge FT. I bytte vil landet få det Arakhamia kalte en «formulering nær Natos artikkel fem», hvor alliansens medlemmer må komme hverandre til unnsetning hvis man blir angrepet.

En eventuell avtale må midlertidig ratifiseres av de respektive parlamentene, sa Zelenskyj søndag. Ukraina vil legge en avtale fram for folkeavstemning flere måneder før landet endrer grunnloven, en prosess som kan ta minst ett år, tilføyde presidenten.

Ifølge avisen utelater utkastet til avtalen det største stridspunktet – Ukrainas forsøk på å gjenvinne territorium tatt av Russland siden 2014. Ifølge Arakhamia krever Kreml at Ukraina anerkjenner Russlands kontroll over Krim-halvøya, samt de to territoriene under styre av russisk-støttede separatister i Donbas-regionen.

– Vi vil aldri anerkjenne noen form for grenser bortsett fra de som er oppgitt i Ukrainas uavhengighetserklæring. Dette er det mest kritiske punktet, sa han til FT.

Ukraina hevder at Kyiv-forstad er frigjort

Ukrainske styrker har tatt full kontroll over Irpin, hevder ordføreren i byen som ligger i nærheten av Ukrainas hovedstad Kyiv.

Oleksandr Markusjyn sa i en video i sosiale medier mandag ettermiddag at Irpin er blitt frigjort.

– Vi forstår at det vil bli flere angrep på byen vår, og vi vil forsvare den tappert, sier han ifølge Sky News.

Påstandene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, men Ukrainas innenriksminister sa sent mandag kveld at Irpin er frigjort.

– Faktisk skjer dette nå parallelt: De væpnede styrkene rykker fram, politiet rykker fram, og umiddelbart pågår et fullstendig søk gjennom gatene. Derfor har byen nå blitt frigjort, men det er fortsatt vanskelig å være der, sa innenriksminister Denys Monastyrskyj i TV-sendte uttalelser.

