Sps parlamentariske leder Marit Arnstads utspill om å skyve på Norges klimamål, får støtte fra uventet hold.

Utspillet skapte kraftige reaksjoner, men nå går miljøorganisasjonen Zero ut og gir sin støtte til Arnstad, skriver Klassekampen.

Zero er nemlig enig i at det vil bli vanskelig å elektrifisere sokkelen i det omfanget som er planlagt med kraft fra land.

– Her har vi kommet til samme konklusjon som Arnstad, sier Stig Schjølset, fagsjef i miljøstiftelsen Zero.

Arnstad sa på Senterpartiets landsstyremøte mandag, at hun mener det er uaktuelt å elektrifisere hele sokkelen med kraft fra land, fordi det vil fortrenge fastlandsindustri og øke strømprisene.

Arnstad ønsker derfor en debatt om hva dette betyr for klimamålet Ap og Sp har blitt enige om i Hurdalsplattformen.

Schjølset er imidlertid klinkende klar på at klimamålene må stå fast.

– Men man trenger mange tiltak for å spare energi og bygge ut fornybar energi raskere, sier han og viser til at Zero blant annet har foreslått at all elektrifisering av plattformer etter 2025 skal skje med havvind.

