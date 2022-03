annonse

Det skjer ting som rett og slett ikke lar seg forene med teoriene, sier Øyvind Eikrem.

– I Ukraina-debatten kolliderer realistenes betoning av stormakters trang til interessesfærer med liberalernes tro på en sone av fred og stabilitet som stråler ut av Europa, skriver Toje i Dagens Næringsliv, og legger til:

– Problemet for liberale internasjonalister er at deres teori vanskelig kan forklare hvorfor Russland har gått til ulovlig, umoralsk og uvinnelig krig.

Han skriver at maktforholdene i verden er i endring. Realister advarer mot at Ukraina-krisen har potensial til å utløse en verdenskrig. Uavhengig om Russland lider det forsmedelige nederlaget i Ukraina som de fortjener, er ikke dette slutten.

– Det er begynnelsen på en tid preget av stormaktspolitikk.

Idealistiske teorier er på vikende front

– To forskjellige syn står imot hverandre: Det realistiske synet som antar at mennesker har en natur med føringer på hvordan mennesker opptrer, blant annet overførbart til samhandling i og samfunn, sier psykolog Øyvind Eikrem til Resett.

Han sier at det idealistiske synet ser mennesket som radikalt formbart ut i fra sine omgivelser. Selvsagt er det noe rett i begge betraktningsmåtene, men en ensidig overdrivelse av formbarhet på bekostning av menneskenaturen ender lett i ren ønsketenkning, men Eikrem. Vitenskapelige teorier må basere seg på samsvar med kjensgjerningene og være logisk sammenhengende. Rene fantasier tilfredsstiller sjelden de kravene.

Det sier seg selv at dramatiske hendelser i verden lett kan punktere storslåtte teoretiske luftslott, mener han. Det skjer ting som rett og slett ikke lar seg forene med teoriene. Det merkelige er da at en del teoretikere er så forelsket i egne teorier at de foretrekker teoriene framfor kjensgjerningene. Ofte er det jo vanskelig å erkjenne at en har tatt feil.

– Allment sett så tror jeg det er riktig at en del idealistiske teorier er på vikende front. Det er rett og slett historiens gang som etterlater dem på skraphaugen, og det er helt nødvendig for å kunne komme videre.

