– Den «nye verdensorden» er allerede her, sier CNN-programleder Becky Anderson i en ny tale. Begrepet blir stadig mer brukt for å beskrive fremtiden.

Begrepet «new world order» har i flere tiår blitt ansett som en konspirasjonsteori.

På Wikipedia står det at «New World Order-konspirasjonsteorien er troen på at en hemmelighetsfull totalitær kabal av verdensregjeringer prøver å etablere en internasjonal orden som vil se jordens folk undertrykt under et globalistisk regime».

Debatten om et ny verdensorden har vært diskutert i diverse miljøer helt siden 1990 da daværende USA-president George Bush uttalte følgende i en tale i forbindelse med Golfkrigen:

– Vi har det siste året gjort store fremskritt for å få slutt på den lange epoken med konflikt og kald krig. Vi har foran oss muligheten til å jobbe for oss selv og for fremtidige generasjoner en ny verdensorden – en verden der rettsstaten, ikke jungelens lov, styrer nasjonenes oppførsel. Når vi lykkes – og vi vil lykkes – har vi en reell sjanse til denne nye verdensordenen, en orden der et troverdig FN kan bruke sin fredsbevarende rolle til å oppfylle løftet og visjonen til FNs grunnleggere.

Anyone remember this speech from George w Bush and the New World Order #nwo #newworldorder pic.twitter.com/CGKmn4MYiO — Space ape Tiger society HODLR (@MonkeyyDLufyy) February 28, 2022

USA som leder

Helt siden Bush berømte tale har «new world order» vært et ladet begrep og noe som verken media eller politikere har nevnt i særlig stor grad.

Men dette er nå forandret. I forbindelse med koronapandemien og Ukraina-krigen har politikere igjen begynt å bruke begrepet der de sier at de jobber for å få til en ny verdensorden.

I forrige uke uttalte USAs president Joe Biden ønske om å lede en «ny verdensorden» under en samtale med bedriftsledere i USA om tingenes tilstand.

– Nå er tiden da ting endrer seg. Det kommer til å være en ny verdensorden der ute og vi må lede den. Vi må forene resten av den frie verden mens vi gjør det, sa Biden i det han snakket om en verden under endring.

Bidens uttalelse satte fyr på sosiale medier.

Independent skrev at Bidens valg av ord var «uheldig» og at det skapte storm på sosiale medier blant konspirasjonsteoretikere. Resett var den eneste nyhetsformidleren i Norge som gjenga Bidens uttalelser om en ny verdensorden.

Digitalt styre

Men New World Order-begrepet har ikke stoppet med Biden.

I disse dager avholdes World Government Summit 2022 i Dubai. Der samles representanter fra myndigheter og eksperter fra hele verden for å diskutere tingenes tilstand, og komme med visjoner og ideer om hvordan verden vil se ut i fremtiden.

En av de som har holdt tale var Becky Anderson som er programleder i CNN-programmet «Connect the World». I sin tale som hun kalte «er vi er klar for en ny verdensorden», uttalte hun følgende:

– En ny verdensorden dannes, ikke ved design, men naturlig. Press i markeder og geopolitikk kombineres for å skape et nytt landskap for både individuelle borgere og bedriftsborgere. Den gamle verdensorden var analog. Den nye verdensordenen vil være digital. Det betyr at kontrakter, penger og styring også vil være digitale, sa Anderson før hun fortsatte:

– Det finansielle systemet i den industrialiserte verden var allerede ødelagt da de siste krigene brøt ut – handelskriger, den russiske invasjonen av Ukraina og krigen mot Covid-viruset. Løsningene krever et nytt sett med regler.

Anderson ble for alvor kjent i mediebildet i 2017 i forbindelse med terrorangrepet på London Bridge. CNN-programlederen ble anklaget for å ha forfalsket et nyhetsopplsag der muslimer demonstrerte å vise sympati til ofrene for angrepet. CNN kalte anklagene for «sludder», ifølge Wikipedia.

Day 1 of the World Government Summit 2022 It took less than 30 seconds in… "The title of this session, are we ready for a new world order?" pic.twitter.com/UhNQBmQL9I — The Pezant Journalist ⏳👁 (@PezntJournalist) March 30, 2022

De ferske uttalelsene fra Anderson om «new world order» har allerede startet diskusjonen på sosiale medier, og vil helt sikkert ikke stoppe med det første.

Kanskje blir det også økende konkurranse i hva som skal legges i begrepet «ny verdensorden». Russlands utenriksminister Sergej Lavrov besøker Beijing denne uken og har også uttalt seg,

Moskva og Beijing vil lede an i arbeidet med å etablere en ny verdensorden, sa han da han onsdag innledet et besøk i Kina, skriver NTB.

Lavrovs besøk i Kina er det første siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Kinesiske myndigheter har ikke kritisert invasjonen, som de hevder USA og Nato bidro til å framprovosere.

Foran møtet med Kinas utenriksminister Wang Yi onsdag la russisk UD ut en video der Lavrov understreker at verden nå er inne i «et svært alvorlig stadium i historien om internasjonale relasjoner».

– Vi skal sammen med dere, og med alle dem som sympatiserer med oss bevege oss i retning av en multipolar, rettferdig og demokratisk verdensorden, sier Lavrov i videoen

