Klimaaktivistene blokkerte toget som frakter drivstoff til Oslo lufthavn. Årsaken til det er en protest mot oljeleting.

– Vi er her fordi livsgrunnlaget vårt står i fare for å kollapse. Olja vi leter etter nå, vil ikke utvinnes før om 15 år. Å ikke lete etter mer er et helt åpenbart første steg, sier Emilie Røine Østebø til Klassekampen.

Selv om Europa opplever en stor mangel på energi og høye priser, gir ikke Extinction Rebellion opp sine krav. Som en del av en internasjonal kampanje mot olje blokkerte de et 300 meter langt tog som skulle frakte drivstoff fra Sjursøya terminal i Oslo til Gardermoen. De lenket seg fast til togskinnene og en la seg under toget.

– Politiet må skjære gjennom jordkloden for å fjerne oss, sier Østebø, som forteller at de forbereder seg på å tilbringe natten i telt på skinnene.

De sier de vil aksjonere til kravene deres innfris. I tillegg til stans i oljeleting krever de at regjeringen skal legge frem en plan for rettferdig omstilling av oljearbeidere. En i lenkegjengen understreker at deres krav handler om leting, ikke produksjon.

– Vi kan ikke stoppe produksjonen umiddelbart. Det er utopisk å kreve, og du får bare folk mot deg. Men vi må, i anstendighetens navn, slutte å lete. Land som Norge planlegger oljeproduksjon i femti til sytti år fram i tid. Det er å styre rett inn i katastrofen, sier aktivisten.

