Sps Marit Arnstad, som har åpnet for kvotekjøp for å nå klimamålene, får nå støtte fra FrP som ber finansministeren om å garantere at regjeringen går inn for det samme.

– FrP har alltid ment at utslippskuttene må tas der de er billigst og mest effektive. Hvis Sp nå mener alvor om å kjøpe kvoter i stedet for å elektrifisere sokkelen, er det god FrP-politikk, sier partiets energipolitiske talsmann Terje Halleland.