annonse

annonse

Gjennom Stortingets historie har kun tre utenlandske talere fått plass ved talerstolen i stortingssalen.

Onsdag blir Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj den fjerde, skriver NTB.

Stortingspresidenten mener det er naturlig at dette skjer nå.

annonse

– Dette er den største krigen og humanitære katastrofen i Europa siden 2. verdenskrig. Alle står sammen om å vise solidaritet med det ukrainske folket, sier han.

Han mener den ekstraordinære situasjonen i Europa åpner for å gjøre unntak fra regelen om at kun norske folkevalgte får stå ved talerstolen i Stortinget.

– Det vi nå ser, er noe vi trodde vi hadde lagt bak oss etter 2. verdenskrig. Det handler om verdiene Norge og Europa har vært opptatt av, selvstendighet, frihet og demokrati, sier Gharahkhani, før han fortsetter:

annonse

– De verdiene er truet. Derfor er det viktig å la ham tale.

I 2021 ønsket MDG, med støtte fra SV, å invitere klimaaktivisten Greta Thunberg til å tale i Stortinget. Det ble raskt skutt ned av Frp og Høyre, som viste til at talerstolen er forbeholdt norske folkevalgte.

– Ikke er hun norsk, og ikke er hun folkevalgt, sa Høyres Trond Helleland den gangen.

Det er bred enighet denne gang om at Zelenskyj skal få tale i Stortinget, også fra faghold.

– Det er ikke en hvilken som helst talerstol. Den er forbeholdt de folkevalgte, sier Hilmar Rommetvedt, forsker I ved forskningsinstituttet NORCE.

Selv om Zelenskyj ikke kommer til å være fysisk til stede, vil en videotale i stortingssalen regnes som det samme.

– Det er helt spesielt at Zelenskyj får tale i stortingssalen. Situasjonen blir oppfattet som helt unntaksmessig. Begivenhetene er av en så enestående karakter at det er på sin plass å gjøre unntak fra regelen, mener Rommetvedt.

Gharahkhani mener at med dette så gir Norge et kraftig og tydelig signal på hva de mener om invasjonen av Ukraina.

annonse

– Det er rett og slett at vi tar et oppgjør og fordømmer Russland på den sterkeste måten. Vi gjør unntak for president Zelenskyj fordi vi tydelig vil si at vi støtter Ukrainas kamp for frihet og demokrati. De samme verdiene Stortinget er bygget på, sier Gharahkhani.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474