«Naken greve jager neger med øks», het Tramteaterets brilliante låt fra tidlig 80-tall, hvor det henspilles på medias trang til sensasjonelle overskrifter.

I dag ville det å skrive eller å si noe slikt offentlig ha ført til sterke reaksjoner.

Når et ord som «negerarbeid» fører til at en person du har til intervju for en stilling i ditt firma, blir så opprørt at han klager saken inn for Diskrimineringsnemda – ville du ha ansatt en slik person?

Ville egentlig noen ha ansatt en slik person hvis de ikke måtte ta hensyn til det Woke-samfunnet vi nå lever i?

Når en 26 år gammel advokatfullmektig med utenlandsk opprinnelse reagerer så kraftig på et slikt uttrykk, så sier det to ting.

Det første er at han er for ung til å forstå opprinnelsen til uttrykket og hvordan det har blitt brukt i Norge i mange år. «Negerarbeid» har blitt brukt om tungt og slitsomt eller også monotont og kjedelig arbeide som ingen vil ha. At det i nyere tid er sett på som nedlatende overfor de afrikanere som måtte utføre slavearbeide i USA og andre steder, er greit nok. I respekt overfor de lidelser disse menneskene måtte gjennomgå, så er dette forståelig, men det burde jo være mulig å bruke et normalt gangsyn her og ikke overdrive betydningen av å bruke diverse utrykk.

Det andre er at advokatfullmektigen rett og slett er overfølsom overfor ord og uttrykk som han mener er nedlatende overfor seg selv, sin familie og venner.

For det knallharde kroppsarbeidet afrikanske slaver måtte utføre har ingen verdens ting med dagens samfunn å gjøre.

– Du kan bare tenke deg. Jeg er mørk, fra Grønland og oppvokst med venner som er mørkhudede. Jeg har ikke noe imot å bruke det ordet i en politisk kontekst hvor man for eksempel debatterer om uttrykket er riktig eller ikke. Men når det blir brukt i en slik setting, da reagerer jeg naturligvis, sier advokatfullmektigen.

Det blir derfor bare tull og tøys å reagere på et slikt uttrykk når det så åpenbart ble brukt til å forklare at jobben ville innebære mye tung og slitsom jobbing.

Da må man nesten mistenke at det ligger en agenda bak.

Når det første han gjorde etter intervjuet, var å ringe kone, venner og kollegaer for å snakke ut om hendelsen, så skjønner man at dette blir for dumt.

Her spiller han på alle strengene som spilles kan for å krisemaksimere noe som i utgangspunktet var en helt uskyldig forklaring på hva jobben innebar.

Dette må føles ekstra pinlig for de som holdt dette intervjuet og som eventuelt ville ansette denne karen. De er nå i en situasjon hvor de vil komme tapende ut av situasjonen uansett hva som nå skjer. Hvis advokaten ikke får jobben, så vil de bli hengt ut som rasister. Får han jobben, så vil firmaet måtte gå på nåler overfor denne følsomme sjelen, og tenk deg hvis de skulle avskjedige ham.

Dette peker på et veldig stort problem som har oppstått i Norge nå – utlendinger må særbehandles.

For de som er etniske nordmenn og over middagshøyden, så er det ikke like lett å alltid huske på hva som ikke skal sies i enhver sammenheng. Ord og uttrykk som har vært i dagligtale i mange år, er nå forbudte å bruke.

Men det er det ingen som tenker på eller bryr seg noe om.

Denne personen som var med digitalt og som brukte uttrykket «negerarbeid», tenker noen på hvordan han må ha det nå? Uthengt som rasist og en som har satt dette firmaet i et dårlig lys.

Det kan ikke være lett.

Men det som gjelder her er følelsene til denne advokaten som har blitt krenket på det groveste, ikke han stakkaren som kom i skade for å bruke et uttrykk han ikke skulle, og som nå får dette smurt utover landets medier.

Dette kan ikke få vært riktig, uansett hvordan man vrir og vender på det.

Det må være lov å sette noen krav også til de av landets innbyggere som har utenlandsk opprinnelse, uten at det skal bli et ramaskrik rundt dette.

Kanskje kan man stille seg et spørsmålstegn rundt dette krenkelseshysteriet som har blitt tvunget på alle og en for å vise solidaritet med minoritetsgrupper. Er det egentlig solidarisk å få en person med minoritetsbakgrunn til å opptre nærmest som en angiver? Han sa dette … hun nevnte det ordet …de kledde seg ut som indianere …

Politiet oppfordrer alle til å anmelde det som nå kalles for «hatytringer». Det skal man kanskje være forsiktig med, siden dette begrepet er vagt og noen som ikke har sagt noe galt, vil allikevel bli uglesett hvis politiet skal bruke så mye ressurser på å undersøke hva en fisker i Nordland måtte ha sagt eller gjort.

Det må finnes andre løsninger på dette. En av dem er at folk manner seg opp og tåler å høre et uttrykk som man ikke liker, uten at man må ringe venner og bekjente for å klage sin nød av den grunn.

Ingen har vondt av å bli litt tøffere, spesielt i disse tider.

Setter man ting litt i perspektiv, så kan man jo se denne hendelsen og mediaoppmerksomheten den fikk, i lys av det som skjer i Ukraina nå, i Afghanistan, Syria osv.

Alle burde jo være enige om at dette blir for dumt, men slik er det dessverre ikke.

