Skuespilleren Jim Carrey anklager Hollywood for å være ryggløse etter at de ga Will Smith stående applaus kun minutter etter at han brukte vold.

Søndag ble verden vitne til et voldelig angrep direkte på TV-skjermen da skuespiller Will Smith slo til Chris Rock i ansiktet under Oscar-utdelingen.

Bakgrunnen for volden var på grunn av en vits Rock sa om Smiths kone.

Slaget ble fort en diskusjon på sosiale medier. Ap-politikeren Ubah Aden var en av de som hyllet voldsangrepet.

«I would have knocked the chicken out of him and then divorced him if he just sat there and didn’t react. Who the hell needs a husband with no balls. Well done Will Smith», skrev Arbeiderparti-profilen på Facebook. Hun slettet senere meldingen da kritikken kom.

Kvalm

En av de som ikke er enig med Ubah Aden, er Jim Carey.

Will Smith vant prisen for beste mannlige hovedrolle for filmen «King Richard» til stående applaus, noe som provoserer skuespilleren best kjent fra filmer som Ace Ventura og Dum og dummere.

– Jeg ble kvalm av den stående applausen. Hollywood er ryggløs, og det føltes virkelig som om dette er en veldig klar indikasjon på at vi ikke er den kule klubben lenger, sa han i et intervju med CBS.

Jim Carrey “I was sickened by the standing ovation,” “I felt like Hollywood is just spineless en masse.” #StayOnTheUpnUp #Oscars pic.twitter.com/eq1a1I6PVg — Maurice Ash (@ItsMauriceAsh) March 29, 2022

Carrey la til at Smith burde blitt arrestert og at han selv ville saksøkt Oscar-vinneren for hundrevis av millioner.

– Du har ikke rett til å gå opp på scenen og slå noen bare fordi de sa noen ord, sa han.

