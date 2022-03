annonse

Blant samfunnsviterne stemmer 54,3 prosent på enten SV, Rødt eller MDG, og nesten ingen Frp. Det avdekker en forskningsrapport ved Institutt for samfunnsforskning.

Rapporten viste at blant forskerne som savner politisk meningsmangfold, mener mange (42 prosent) at det er vanskelig å si hva de mener, og et klart flertall (57 prosent) synes at politisk korrekthet er et stort problem i Norge. Hver femte forsker i denne gruppen har latt være å rapportere om politisk ukorrekte funn eller droppet en forskningsidé for ikke å utfordre kolleger.

– En effekt av venstrevridd forskning er at folk på høyresiden mister tillit til forskningen. I verste fall fører det til en utvikling der bare forskerne selv – og menigheten deres – har tro på ekspertisen, skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i en kommentar og legger til:

– Et større spørsmål er om knallrøde forskere og venstrevridde journalister bidrar til en ensrettet offentlig debatt – og kanskje politiske vedtak som går på tvers av holdninger hos velgerne.

Saueflokkmentalitet

– Ja, dette er problematisk. For selvfølgelig påvirker ens eget politiske syn forskningen og journalistikken, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er stortingsrepresentant for Frp, og mener at selv om det faglige skal ligge til grunn og de fleste forskere og journalister prøver å være objektive, så vil ens eget politiske syn og preferanser påvirke hvordan man stiller spørsmålene, hvordan man resonnerer og hvordan inngangsvinkelen er i saker. En annen utfordring er at det også fort skapes litt saueflokkmentalitet, så venstrevridningen kan fort bli selvforsterket.

– Jeg er selvfølgelig imot å kvotere inn folk med andre politiske synspunkter i akademia eller journalistikk, men jeg mener akademia og medienorge bør diskutere denne problemstillingen internt. De er jo gjerne veldig opptatt av såkalt mangfold på alle andre områder, sier han.

