LO-leder Peggy Hessen Følsvik mener kvotekjøp i utlandet ikke er veien å gå for at Norge skal oppnå klimamålet for 2030.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er ikke tydelig på dette området, men det er Hessen Følsvik, skriver NTB.

– Det mener jeg er feil. Skal vi gjøre klimakutt, så skal vi gjøre klimakutt, sier hun.

Hun påpeker at Norge må bruker muligheten til å utvikle industrien i en grønnere retning, og da er det å kutte klimagasser her hjemme noe som henger nøye sammen med denne industriutviklingen, mener hun.

– Hvis vi begynner å skulle gjøre andre ting, for eksempel å kjøpe kvoter, så lemper vi på industriens insentiver til å kutte, men også muligheter til å utvikle ny industri, sier LO-lederen.

I motsetning til Ap og Sp som mener at kvotekjøp i utlandet er en mulig utvei, så mener Hessen Følsvik at det blir å late som man gjør noe med klimautslipp.

– Hele kuttet må tas her hjemme. Men klimakutt, og da mener jeg reelle kutt, er omforent hos oss, sier hun.

Mens Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener at elektrifisering av sokkelen må innebære at de fleste installasjonene må elektrifiseres med havvind, så vil Hessen Føslvik ta fra land.

– Vi må bruke strøm fra land til å elektrifisere. Men det mener jeg er mulig å gjøre de to tingene samtidig, sier hun.

Argument mot elektrifisering med strøm fra land har blant annet gått på at det kan gi høye strømregninger for forbrukere og for industri og næringsliv.

– Nå har jo forbrukerne fått en strømpakke, som avhjelper en del. Så er det mer langsiktige arbeidet satt i gang i form av energikommisjonen. Så vi må se på løsninger på det på sikt, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

