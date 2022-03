I tingretten ble mannen dømt for uaktsomt drap og brudd på våpenloven, men flertallet av dommerne i Borgarting lagmannsrett mener 57-åringen skal dømmes for å ha drept kjæresten med hagle på Oppsal i Oslo høsten 2018.

Kvinnen døde umiddelbart etter å ha blitt truffet av skudd fra en dobbeltløpet hagle. Skuddet traff overarmen og gikk inn i brystet hennes. 57-åringen har aldri nektet for at han holdt i våpenet da det gikk av, men har forklart at dette var et uhell.

– Jeg er rystet over at flertallet har funnet ham skyldig

57-åringens forsvarer, advokat Bjørn Aksel Henriksen, sier til TV 2 at han er rystet over dommen.

– Jeg er rystet over at flertallet har funnet ham skyldig i forsettlig drap, sier han, og legger til at han og klienten vil gjøre alt de kan for å anke saken til Høyesterett.

– Dette er en uriktig dom, sier Henriksen.

