Ragnar, som tilhører en venn av Putin, lå halvannen måned til kai på grunn av drivstoffmangel. Omsider valgte et norsk firma å komme luksusyachten til unnsetning, så nå er Ragnar på vei sørover igjen.

Eieren av yachten, viss hjemhavn er på Malta, er den russiske oligarken Vladimir Strzjalkovskij. Han er en tidligere KBG-agent og venn av president Vladimir Putin.

Ragnar har ligget til kai i Narvik siden midten av februar fordi ingen norske leverandører ville levere drivstoff til den, skriver Fremover.

Og om du stusset over navnevalget… Ragnar er et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Det er sammensatt av regin (makt) og arr (kriger).

Yachten kom seg altså til slutt videre etter at et firma fra Alta nylig inngikk en avtale om å levere 200.000 liter drivstoff til tørste Ragnar. Firmaet tok først kontakt med Utenriksdepartementet for å få bekreftet at det ikke var noen restriksjoner forbundet med levering.