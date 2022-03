annonse

Tåregass ble brukt da Nigeria-fans invaderte banen og knuste egen stadion etter å ha mislyktes i å kvalifisere seg til VM i Qatar.

Nigeria spilte 1-1 hjemme mot Ghana da VM glapp på grunn av bortemålsregelen.

Fansen løp ut på banen og begynte å angripe de ghanesiske spillerne. De ble forskt stoppet av tåregass, men det forhindret ikke tilskuerne fra å rasere sin egen stadion.

Det skal også ha brutt ut slosskamper på tribunen.

Videoer som er lagt ut på sosiale medier viser hvordan publikum knuser deler av stadion.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN

— Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 29, 2022