De siste ukene har den ukrainske presidenten holdt taler for de folkevalgte i en rekke vestlige land, blant annet USA, Tyskland, Danmark og Sverige.

– De angrep fra bakken, fra sjøen og i luften

– Dette er den 34. dagen etter Russlands invasjon. Styrkene har invadert landet vårt fra tre retninger – nord, sør og øst. De angrep fra bakken, fra sjøen og i luften, sa Ukrainas president i Stortinget, før han fortsatte:

– Hver kveld gjennomfører russiske styrker nye angrep mot sivile og mot infrastruktur. Sykehus, flyplasser og matvarelagre er blitt rammet, i tillegg til mange tusen bygninger og flere landsbyer. I Svartehavet driver miner i sjøen. De er til fare for skip, havner og alle land rundt Svartehavet. De er ikke bare en trussel mot mennesker, men også mot miljøet, sa han.

annonse

Ba Norge bistå med enda flere våpen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba også Norge om å bistå med enda flere våpen for å beskytte landet mot Russland. Han nevnte blant annet våpensystemer som kan bidra til å senke skip og ødelegge militære kjøretøy.

– Våpnene dere kan hjelpe oss med, vil kunne hjelpe oss i kampen for vår frihet og deres frihet. Den eneste måten å få Russland til å søke frihet på, er å flere sanksjoner.

Viste til historiske bånd mellom Norge og Ukraina

– For tusen år siden var norske vikinger våre gjester i Kyiv, og deltok i dannelsen av Kyiv-riket. Rus’ og Ukraina ble kalt Gardariket i sagaene, sa Zelenskyj.

Han kalte det Norges og Ukrainas felles arv. Videre pekte han på Harald Hardrådes første kone – Jelisaveta Jaroslavna, populært kalt Ellisiv av Kyiv. Med henne fikk Hardråde to døtre, født i 1046. Den ukrainske presidenten begikk en liten kunstnerisk frihet da han kalte Jaroslavna mor til Olav Kyrre, da han var barn av Harald Hardrådes andre kone, Tora Torbergsdatter.

– Vi forsvarer vår historie i fellesskap. For 77 år siden var en ukrainer fra Sumy den første allierte soldaten som satte fot i Kirkenes, sier Zelenskyj.

– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn

Av mer dagsaktuelle spørsmål kom Zelenskyj inn på at EU og Norge burde nekte russiske skip å legge til havn.

– EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn. Mens de blokkerer våre havner, bør de ikke ha tilgang til havnene i Europa, sa han.

Videre ba han Norge om å bidra med energi.

annonse

– Dere kan gi avgjørende bidrag til energisikkerheten i Europa og nødvendige ressurser både for landene i EU og for Ukraina. Vi har allerede begynt dialog om levering av gass for den neste sesongen, sa han og la til at han håper på et samarbeid.

Roste Norges 17. mai feiring

Zelenskyj mener Norge kan gjøre mye for å bidra til å gjenopprette stabiliteten i Øst-Europa. Han trakk også frem Norges feiring av nasjonaldagen og sa at det er en vakker tradisjon å arrangere barnetog for alle barn i Norge.

– I år vil dere også ha ukrainske barn i disse togene, barn som har flyktet og søkt tilflukt i Norge.

– Når vi igjen har fred i Ukraina, ønsker jeg å invitere dere til å delta i et slikt tog i Kyiv på en av våre nasjonale høytider for å feire vår felles fred og våre barns fremtid, sa Zelenskyj.

Se talen direkte – klikk her