Hun sier det gjør inntrykk at Zelenskyj taler fra en bunkers i en by som hver natt blir beskutt, der det er kamper i utkanten og dramatiske begivenheter.

annonse

Under sin tale sa den ukrainske presidenten at han mente EU og Norge må nekte russiske skip å legge til havn, men der er ikke Solberg enig med Zelenskyj.

Ukraina vil prege årets 17. mai

– Vi har en felles fiskeriforvaltning, og vi har felles redning og søk. Dette er ting vi har bygget opp over lang tid, og som kommer til å være viktig framover. Derfor forstår jeg at regjeringen sier at vi ikke skal stenge havnene våre for russisk trafikk, sier Solberg.

Høyre har sagt at de mener Norge bør bidra med mer våpenhjelp og mer humanitær hjelp til Ukraina.

annonse

– Men hvilke våpensystemer vi skal levere, mener jeg det er regjeringen og Forsvaret som må vurdere hva som er riktig, sier Solberg.

Hun tror situasjonen i Ukraina og det faktum at det har kommet mange ukrainske barn til Norge, vil prege årets 17. mai.

– For det handler om grunnverdiene som frihet og fred. Jeg tror vi kommer til at ukrainske flagg kommer til å være et viktig tema på vår 17. mai-feiring.