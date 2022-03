annonse

annonse

Roger Richthoff fra Sverigedemokraterna ble kastet ut av forsvarskomiteen etter å ha delt en video der Russland takkes for å invadere Ukraina. I dag trakk han seg fra partiet.

Det var midt under den pågående russiske invasjonen av Ukraina at Roger Richthoff delte en video på Facebook der Russland takkes for invasjonen. Videoen inneholdt også russisk propaganda om at jøder finansierer nazistene i Ukraina som ønsker å utrydde kristne. Det ble også påstått at Ukraina hadde biologiske våpen.

Richthoff skrev i forbindelse med delingen at USA og Ukraina har benektet informasjonen om de biologiske våpnene, men at «nå har den boblen sprukket». Etter å ha mottatt sterk kritikken valgte han til slutt å fjernet filmen.

annonse

I en kommentar til Expo sa Richthoff om delingen av den russiske propagandavideoen at han «ville vise at att desinformasjon spres fra begge sider”, men avbrøt deretter intervjuet

Etter at Sverigedemokraterna gjorde klart for Richthoff at han ikke lenger kunne representere partiet i forsvarskomiteen, valgte han å trekke seg fra partiet og fortsette som uavhengig medlem av Riksdagen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474