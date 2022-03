annonse

Forstår ikke hvordan frie og opplyste sinn fortsatt kan bagatellisere alvoret til utviklingen.

Pierre Brochand har vært direktør for den franske etterretningstjenesten for utenlandske anliggende (Direction générale de la sécurité extérieure – DGSE) fra 2002 til 2008. Han har også vært Frankrikes ambassadør i Ungarn og Israel.

I et nytt lengre intervju med avisen Le Figaro, tar Brochand hånden fra munnen og snakker om vanskelige utfordringer knyttet til innvandring og nasjonal identitet i Frankrike. Fra å være tabubelagte temaer i landet i en årrekke, har de betente spørsmålene nå fått en sentral rolle i den franske valgkampen.

Brochand argumenterer med at den voldsomme innvandringen som Frankrike har opplevd over flere tiår har skapt flere distinkte kulturgrupper og nisjeidentiteter i landet, som skaper store samfunnsrelaterte problemer. I takt med at tiden har gått og innvandringen har vokst i omfang, har det vist seg å være vanskeligere og vanskeligere for det franske politiske etablissementet å hindre franskmennene i å «se det de ser». Det har også dukket opp en «forstyrrende personlighet i politikken», Eric Zemmour, som gjør det vanskelig for etablissementet å fortsette som før.

Brochand er selv svært kritisk til dagens innvandringspolitiske regime i Frankrike og maner til store politiske omveltninger for å snu en svært bekymringsfull utvikling.

Kulturell homo- og heterogenitet

Brochand kaller den typen innvandring som Frankrike har vært utsatt for i et halvt århundre for «en enestående hendelse, uten sidestykke» i landets historie. Han forstår ikke hvordan frie og opplyste sinn fortsatt kan bagatellisere alvoret til utviklingen, men viser til at Europa er den eneste regionen i verden som benekter viktigheten av kulturell homogenitet.

Brochand mener at alle multikulturelle heterogene samfunn er dømt til å oppleve relativt dype splittelser. Han kaller den pågående prosessen for en «progressiv omveltning av den franske befolkningen», og mener denne utviklingen er «den eneste trusselen som direkte truer borgerfreden» på fransk territorium.

Islam

Brochand dedikerer også mye tid til å snakke om islam. Han viser til det faktum at den muslimske verden ikke har ett eneste velfungerende demokrati, men er verdskap til minst 80 prosent av planetens «varme kriser». Han kaller religionen en «fanebærer for de ydmykede og fornærmede, emblemet på avslaget, til og med avvisningen, av det vi [franskmenn] er.»

Brochand viser til at konsepter som jihadisme, salafisme og islamisme stadig for økt oppslutning blant visse segmenter i det franske samfunnet. Han konkluderer derfor med at islam har gjenopptatt sin fremmarsj til den nordlige bredden av Middelhavet – via innvandring – etter å ha ligget i dvale i århundrer.

Elite-selvsensur

Brochand forteller også om å ha snakket med en rekke politiske personligheter under rolige omstendigheter i franske ambassader verden rundt, som han mener vegrer seg for å si hva de mener offentlig. Han opplyser å ha kunnet observere «et gap» som skilte deres offentlige uttalelser om problemene knyttet til innvandring fra de mindre hyggelige, som de utstedte privat.»

Utvilsomt bekymret for hvor landet sitt er på vei, anmoder den tidligere franske etterretningssjefen om en fullstendig kursendring i Frankrikes innvandringspolitikk.

