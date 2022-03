annonse

Britisk etterretning: Russlands offensiv har slått feil

Britisk etterretning regner det som nærmest sikkert at Russland ikke har klart å oppnå målet om å omringe Ukrainas hovedstad Kyiv.

– Gjentatte russiske tilbakeslag og vellykkede motangrep fra ukrainske styrker betyr at det er nesten sikkert at den russiske offensiven ikke har klart å oppnå målet om å omringe Kyiv, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Departementets vurdering er basert på informasjon fra britisk etterretning.

– Russiske uttalelser angående nedtrapping i aktiviteten rundt Kyiv, og meldinger som antyder tilbaketrekking av noen russiske enheter fra disse områdene, kan være et tegn på at Russland har innsett at de nå har mistet drivet i regionen, står det.

– Det er høyst sannsynlig at Russland vil prøve å omdirigere slagkraft fra områdene i nord, til den russiske offensiven i regionene Donetsk og Luhansk i øst, står det videre.

Røde Kors: Rundt 18 millioner trenger humanitær hjelp i Ukraina

Rundt 18 millioner mennesker i Ukraina trenger humanitær hjelp, ifølge Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelsen (IFRC).

IFRC-leder Francesco Rocca sier at ukrainske Røde Kors så langt har hjulpet 400.000 mennesker med blant annet mat, sengetøy, tepper, telt og vann siden krigen startet. Det melder Sky News.

– Ingen i Ukraina er uberørt av den pågående konflikten, sier Rocca.

Ukraina gir kompensasjon for ødelagt eiendom

Ukraina skal kompensere for hver eneste meter med ødelagt eiendom i landet, forsikrer president Volodymyr Zelenskyj.

I sin siste videotale natt til onsdag kunngjorde presidenten en ny oppdatering av en app som lar ukrainere bruke digitale dokumenter på mobilene i stedet for fysiske dokumenter til blant annet identifikasjonsformål. Appen gjør det mulig for folk å søke om kompensasjon i tilfelle huset deres er blitt ødelagt, melder Sky News.

– Fra i dag er den nye funksjonen i Diia-tjenesten tilgjengelig. Som lovet, skal staten kompensere for tap av hus eller leilighet som følge av fiendtlige handlinger. Hver eneste ukrainske statsborger kan allerede nå legge inn søknad, sier presidenten i videotalen.

– Hovedpoenget er at staten skal kompensere for hver eneste meter med ødelagt eiendom, sier Zelenskyj.

EU-kontor beskutt i Ukraina

Et kontor tilhørende EU i den ukrainske havnebyen Mariupol er beskutt av russiske styrker, sier EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Kontoret tilhører EUs rådgivningsdelegasjon til Ukraina (EUAM). Kontoret og utstyr ble påført store skader. Ingen personer ble såret, står det i en uttalelse fra Borrell.

Han sier at han mottok troverdige opplysninger om angrepet tirsdag.

– Vi fordømmer disse angrepene på det sterkeste, så vel som ethvert angrep rettet mot sivile og sivil infrastruktur, sier han.

– Vi krever at Russland stanser militæroffensiven umiddelbart og trekker alle sine styrker og militærutstyr tilbake fra hele Ukrainas territorium, uten betingelser, i henhold til resolusjoner i FNs hovedforsamling og ordre fra Den internasjonale domstolen (ICJ, sier Borrell videre.

Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette ut sjøminer

Russland og Ukraina legger skylden på hverandre for å ha utplassert sjøminer i Svartehavet, noe som truer skipsfarten.

Den russiske hæren påstår at den ukrainske hæren har brukt gamle sjøminer for å beskytte kysten mot russiske landingsfartøy, og at noen av minene har revet seg løs fra ankrene i uvær og deretter begynt å flyte av gårde.

– Trusselen med ukrainske miner som flyter langs kysten av landene rundt Svartehavet, er fortsatt til stede, uttalte den russiske generalobersten Mikhail Mizintsev.

Ukrainas utenriksdepartement svarer på uttalelsen hans ved å anklage Russland for å ha tatt i bruk ukrainske sjøminer som russiske styrker tok kontroll over etter annekteringen av Krim-halvøya i 2014, og sette dem i drift i Svartehavet for «å sette Ukraina i vanry overfor internasjonale partnere».

Det tyrkiske forsvarsdepartementet opplyste lørdag at en sjømine var observert nær Bosporos og uskadeliggjort. Minen var av en gammel type, sto det i uttalelsen. Tyrkia uttalte ikke hvem minen kan ha tilhørt.

De motstridende påstandene mellom Russland og Ukraina er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Norske skip frakter fremdeles russisk olje

Greenpeace er sterkt kritisk til at et norsk rederi har flere skip som frakter russisk olje. Rederiet mener de ikke kan gjøre noe og får støtte fra regjeringen.

Det er bergensrederiet Viken Shipping som eier tankskipene som har gjort totalt åtte seilaser fra russiske oljehavner siden Russland invaderte nabolandet Ukraina 24. februar, skriver E24.

Rederiet har tidligere gått ut og oppfordret sine kunder å ikke gå til russiske havner, men sier at de ikke kan gjøre noe når kundene, som leier skipene fra rederiet og bestemmer hvor de skal seile, velger å ikke følge oppfordringen.

Styreleder Hans Olav Lindal i Viken Shipping sier at de ikke har juridisk adgang til å nekte kundene å frakte olje fra Russland til Europa, så lenge handelen ikke er omfattet av sanksjoner.

Leder Frode Pleym i Greenpeace mener dette ikke er godt nok og at Viken Shipping bør bryte kontraktene de har hvis det er eneste mulighet til å få slutt på dette.

Lindahl sier til NRK at dette være brudd på internasjonale handelsregler som kundene kan nekte å forholde seg til, og får støtte fra regjeringen.

Fiskeri- og havbruksminister Bjørnar Skjæran (Ap) opplyser til NRK at han har full forståelse for ønsket om ytterligere restriksjoner nasjonalt for å støtte Ukraina, men peker på at sanksjonene regjeringen har innført er strenge og svært omfattende.

– Regjeringen ønsker ikke at næringslivet eller private aktører i tillegg skal innføre egne sanksjoner rettet mot russiske bedrifter, understreker han.

Zelensky: Positive signaler i samtalene med Russland – vil ikke redusere forsvarsinnsatsen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er positive signal fra fredssamtaler med Russland, men ukrainerne vil ikke redusere forsvarsinnsatsen.

I en video tirsdag kveld sier han at signalene fra fredsforhandlingene som ble avsluttet i Istanbul tidligere på dagen, er positive, men at «de overdøver ikke eksplosjonene fra russiske granater».

– Vi kan kun stole på konkrete resultater fra samtalene, la presidenten til, ifølge Sky News.

Tidligere på dagen sa Russland at de vil «drastisk redusere» angrepene nord i Ukraina. Kunngjøringen har imidlertid blitt møtt med forsiktig optimisme og en viss skepsis, hvor USA mener russerne kun omgrupperer styrkene sine rundt den ukrainske hovedstaden.

– Vi kommer ikke til å redusere styrker og forsvarsinnsatsen vår. Det vil heller ikke være aktuelt å heve sanksjoner mot Russland før krigen er over, sa Zelenskyj.

Pentagon: Russland flytter på styrker nær Kyiv

Russland omgrupperer sine styrker i nærheten av Kyiv, men trekker seg ikke tilbake, og den ukrainske hovedstaden er fortsatt truet, sa Pentagon tirsdag.

– Vi ser et lite antall styrker som beveger seg bort fra Kyiv, samme dag som russerne sier de trekker seg tilbake, sa Pentagon-talsmann John Kirby i en uttalelse.

Også det ukrainske militæret sier tirsdag at de har sett en tilbaketrekking av noen russiske styrker rundt Kyiv og Tsjernihiv.

– Men vi er ikke forberedt på å kalle dette en retrett, eller en tilbaketrekking. Vi tenker at de sannsynligvis har i tankene en omposisjonering for å prioritere andre steder, tilføyde Kirby, og sa at man må være forberedt på en stor russisk offensiv mot andre områder av Ukraina.

Kirby sa samtidig at Russland har mislyktes i målet om å erobre Kyiv, men at trusselen mot hovedstaden ikke er over.

– De kan fortsatt påføre landet massive skader, inkludert Kyiv, sa han.

Forskere tror det er langt igjen til fred i Ukraina

Forskere ser ikke for seg noen snarlig fred mellom Ukraina og Russland, til tross for positive uttalelser fra aller parter etter tirsdagens forhandlingsmøte.

Tirsdag møttes delegasjoner fra Ukraina og Russland til forhandlinger i Istanbul, på invitasjon fra den tyrkiske regjeringen. Alle parter virker godt fornøyd og positive med tanke på mulig framgang i forhandlingene, som fortsetter onsdag.

Russland lovet å trappe ned sine angrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv og den nordlige byen Tsjernihiv for å bedre forhandlingsklimaet, men det er foreløpig uklart hva det kan innebære.

Framgangen i forhandlingene kan fort være et uttrykk for at de stridende partene har innsett at de ikke kommer stort lenger med militær makt, tror militæranalytiker Steen Kjærgaard ved det danske Forsvarsakademiet. Han tror det er derfor de har gått over til det politiske sporet.

Tegn på utmattelse

– Jeg tror vi skal være forsiktige med å legge for mye optimisme i den diplomatiske framgangen. Jeg tror det kommer av et beinhardt realistisk regnestykke over hva man kan oppnå i den situasjonen vi har, fem uker etter at krigen startet, sier Kjærgaard.

Han tror det er et tegn på utmattelse at det nå åpnes for å forhandle på presidentnivå.

Ifølge de ukrainske forhandlerne ryddet samtalene i Istanbul veien for et mulig toppmøte mellom Vladimir Putin og Volodymyr Zelenskyj, men det er ikke kjent om de to presidentene ønsker et slikt møte eller når det å så fall vil finne sted.

Begge sider under press

Det har vist seg vanskelig for Russland å få overtaket i krigen, og landet er ifølge Kjærgaard hardt presset, både økonomisk og militært, som følge av krigen og de påfølgende sanksjonene.

Det ukrainske forsvaret sier de har registrert tilbaketrekning av enkelte russiske styrker rundt Kyiv og Tsjernihiv. USAs forsvarsdepartement mener imidlertid det dreier seg om en omgruppering, ikke en tilbaketrekning. Den amerikanske militæreksperten Rob Lee sier følgende om det russiske løftet:

– Dette høres mer ut som en erkjennelse av situasjonen rundt Kyiv, der den russiske framrykkingen har stått stille i ukevis og ukrainske styrker har hatt suksess. Russland har ikke nok styrker til å omringe byen, tvitrer Lee, som jobber ved Foreign Policy Research Institute.

For tidlig å snakke om fred

Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk institutt for internasjonale studier (DIIS) tror også at kostnadene ved krigen har begynt å gi uttelling i forhandlingene.

– Partene har på en måte forsøkt å slite hverandre i stykker. Mitt inntrykk fra de tidligere forhandlingene har vært at de møtte opp for å se an den andre parten, for å se om de er klare til å gi seg, sier han.

Både Kjærgaard og Splidsboel Hansen tror det er altfor tidlig å snakke om en snarlig fred i Europa. At Russland trekker soldatene sine ut av Kyiv-området er ikke ensbetydende med at aktive kamper i Ukraina opphører.

– Det kan bli slik at krigen blir langt mer begrenset, sier Splidsboel Hansen.

– Kampene og den militære tilstedeværelsen vil kanskje begrense seg til østlige Ukraina og Krim-halvøya, og så vil livet kunne vende litt tilbake til normalen i andre deler av landet, fortsetter han.

Nato-medlemskap

Et av de viktige punktene i forhandlingene, som også var en av grunnene Russland ga for invasjonen, er Ukrainas ønske om å bli medlem av Nato.

I den siste runden med forhandlinger har Ukraina lansert alternative løsninger i form av sikkerhetsgarantier fra de permanente medlemmene av FNs sikkerhetsråd.

– Ukraina ønsker å bli medlem av Nato, men hvis Europa tilbyr EU-medlemskap og foreslår en økonomisk pakke for å gjenoppbygge landet, kan Nato-debatten bli lagt til side inntil videre, sier Mykola Davydjuk, en Kyiv-basert politisk analytiker.

Ukraina vil ha juridisk bindende sikkerhetsgarantier fra vestlige land, som vil være på linje med eller bedre enn Natos kollektive sikkerhetsgaranti (også kjent som artikkel 5).

Med slike sikkerhetsgarantier kan Ukraina i prinsippet bli en nøytral stat, uten planer om å slutte seg til Nato.

– Hvis Storbritannia, Frankrike og USA – tre atommakter – gir sikkerhetsgarantier, vil en slik allianse være sterkere enn integrering i Nato, sier Davydjuk.

