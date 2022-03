annonse

Denne uken skrev Resett om lektor Allan Henriksen (40) hadde registrert seg som organdonor før han tok seg inn på Rikshospitalet torsdag 24, mars og skjøt seg selv.

Henriksen begynte ved Kjellervolla ungdomsskole høsten 2013. Han var utdannet lektor i kroppsøving og fikk et ansvar for dette fagfeltet. Henriksen oppdaget at elevvurderingen ikke hadde blitt korrekt utført. Han mente enkelte andre lærere lå for høyt. Da Henriksen overtok klassene, fikk en del elever lavere karakterer, og dette medførte klager.

I videoen Henriksen har lagt ut og i det han anførte under rettssakene var nettopp karaktersettingen hans som var årsaken til andre vikarierende klager som kom mot ham. Han følte seg dolket i ryggen av den nye rektoren som tok over i 2019. Han ble kalt inn til samtaler og «veiledning» men uten at dette etter skolens mening førte frem. De gikk derfor til det skritt i september 2020 å si opp lektoren.

Han gikk til søksmål desember 2020 for det han mener er en usaklig oppsigelse. Så tapte han først i tingretten februar 2021 også etter anke også i Eidsiva Lagmannsretten 16. desember 2021, samme dag som han la ut den første av fem videoer på YouTube. Her kan man lese dommen i lagmannsretten.

Henriksen starter den første videoen med å si følgende:

– Jeg har aldri hatt noen anklager mot meg av noen sort, annet enn det jeg har fått mot meg fra denne skolen.

Han sier videre at anklagene mot ham «er resultatet av en kamp jeg har tatt i flere år fordi jeg har påpekt en del problemer og utfordringer ved skolen.»

Henriksen fikk vite at Høyesterett hadde avvist ankesaken hans 2. mars 2022. To dager senere begynte han å lage den siste siste videoen ble publisert like før han tok sitt eget liv 24. mars.

– Da har jeg tapt. Nå er det ikke noe håp lenger, sier han og beskriver situasjonen som «surrealistisk» der han mener skolen og kommunen har «løyet og begått diverse lovbrudd. Deriblant fabrikert anklager».

– Men da har jeg tatt beslutningen. Jeg har laget meg et nytt motto: No justice. No life. For det her gidder jeg ikke mer.

– Rett og slett en sykt bra person

Resett har snakket med flere personer som står avdøde nær, og i denne artikkelen skal vi forsøke å berette den avdødes liv og historien bak hans engasjement. En tidligere medstudent, som ikke ønsker å stå frem med navn, beskriver vedkommende slik:

«Jeg opplevde han som engasjert student, nysgjerrig/kritisk tenkende, utadvendt, initiativrik/kreativ, tydelig inkluderende som dro i gang og arrangerte mye sosialt,» sier den tidligere medstudenten og fortsetter:

– Alle var velkomne! Jeg opplevde han som svært godt likt, av både lærere og elever. For meg, og andre, er derfor denne fremstillingen av han helt underlig, avslutter hun med henvisning til oppsigelsen og dommene i saken.

Resett har også snakket med Charlotte Skontorp. Hun sier til Resett at hun har kjent ham siden ungdomskolen og heller ikke kjenner seg igjen beskrivelsen av han.

– Han har alltid vært utrolig sprudlende og positiv, leken person med høy integritet og rettferdighetssans, sier hun. Dersom det skulle være slik at alle disse påstandene er sanne, så lurer jeg på hva slags miljø det er på denne skolen. Hva slags miljø og ledelse klarer i så fall å få frem dette i en person, som av alle bekjente karakteriseres som blid, omgjengelig, god venn, morsom, leken og empatisk, fortsetter hun.

«Per» (17) Sier han møtte Henriksen på kjellervolla ungdomsskole der Henriksen jobbet som lærer i kroppsøving. Han virket som en hyggelig støttende person, som var veldig glad i det han gjorde sier den tidligere eleven til Resett. Han fulgte alltid opp på ting. Han forsikret seg om at ting var gjort ordentlig. Han var en skikkelig god lærer, fortsetter syttenåringen. Anklagene viser ham som et monster nærmest, men jeg oppfatter han jo som en lærer som elsket det han gjorde, og aldri kunne gjort noe av det som står i anklagene, avslutter den tidligere eleven.

Du er hel ved humørspreder

Det mangler ikke på støtte på Facebook-siden til avdøde Henriksen heller, og nedover siden kan vi lese mange godord om han som person, og hans profesjonelle yrke.

– Kjære Allan. Det er vanskelig å finne ordene for å beskrive hvor ufattelig trist det er å motta budskapet om at du ikke lenger er hos oss, skriver en.

– Kjære Allan, at samfunnet kunne svikte og bedra deg så ekstremt. At du, av alle, skulle havne i disse kampene er helt ubegripelig. Helt meningsløst og helt umenneskelig urettferdig. Du var alt annet. Du ga omgivelsene mening, med din åpenhet, din lekenhet, dine sosiale initiativ og inkludering. Du var en tydelig røst med sterk rettferdighetssans og et ekte medmenneske. Dette er min opplevelse av deg og jeg ser det er gjennomgående slike beskrivelser din omgangskrets gir deg. Jeg takker deg for alle gode minner fra Idrettshøyskolen og preges av en kvalmende smerte over hva du gjennomgikk, skriver en annen kvinne før hun fortsetter:

– Hvil i fred, vi skal huske hvem du var og inspireres av det. Kondolerer til din familie og dine nærmeste. Måtte noen løfte alt frem i lyset.

Henriksen var trener i håndball for en gruppe kvinner. En av dem har lagt ut en kondolanse på Facebook.

– Det er vanskelig å finne ordene for å beskrive hvor ufattelig trist det var å motta budskapet om at du ikke lenger finnes blant oss, skriver hun og fortsetter:

– Vi bruker fortsatt et trekk du lærte oss, dette skal vi nå døpe om til «Allan». På den måten vil du være med oss på banen for alltid.

«Du var hel ved, en humørspreder med ekte omtanke for alle rundt deg. Selv om det er lenge siden du var trener for oss så tok du av og til kontakt og lurte på hvordan det gikk med laget og jentene», skriver hun og beskriver ham som en som møtte folk med «et stort smil og respekt».

– Hvil i fred kjære venn. Vi hadde en herlig runde med frisbeegolf i fjor, og det takker jeg deg for. En utrolig fantastisk person, skriver en annen.

En forelder har tatt kontakt med Resett og sier at hans datter langt på vei bekrefter at Henriksen ble utsatt for anklager fra elevene fordi han ga dem dårligere karakterer enn de var vant til.

En som kjente han fra barndommen sier at Allan Henriksen er «gjengitt til det ugjenkjennelige av kommunen og domstolene.»

Resett har også snakket med avdødes familie

Kevin Henriksen er storebroren til Allan, og han beskriver broren som aktiv, sosial, og utadvendt. Allan var en god onkel, som er savnet.

– Han var alltid en som fant på mye morsomt med dem, mye aktiviteter, oppgaver, rebus, brettspill eller rett og slett lek, sier Kevin om sin lillebror onkelrolle overfor hans barn.

– Selv om han var lillebroren min, så jeg opptil han. Han har alltid vært den tøffeste av oss, som ikke fryktet noe, og ikke tok seg selv så høytidelig, fortsetter Kevin.

Hans legger til at brorens integritet og rettferdighetssans var det som gjorde at han tok alle disse kampene. Hans gode humør og latter vil bli savnet, avslutter han. Kevin og Allan har også en lillebror, som er 25 år.

Resett kommer med flere oppfølgingsaker.

