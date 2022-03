annonse

annonse

«Det er helt urealistisk å elektrifisere alle installasjonene på sokkelen med kraft fra fastlandet», sa Marit Arnstad under Senterpartiets landsstyremøte.

Dagsavisen skriver i en leder at det tar tid å få bygd nok vindmøller på sokkelen, og påpeker at det er bare åtte år til 2030, som er året da utslippene på norsk sokkel skal være halvert, i henhold til Norges klimamål. Dagsavisen mener derfor at norsk vannkraft blir en overgangsløsning i flere år framover. De hevder at utfordringen vil ligge i å fordele denne strømmen og samtidig unngå at prisene går i taket.

– Marit Arnstad må regne med at de singler i rommet når hun opptrer som en elefant i glassbutikken. Problemet er at debatten sporer av. Det er i ingen tjent med. Klimamålet må stå fast. Klodens klima blir ellers den største taperen, skriver Dagsavisen.

annonse

Redaksjonen tror at havvind kan være løsningen:

– For å lykkes klimamessig blir det avgjørende viktig å få større fart på utbyggingen av vindkraft til havs.

Les også: Regjeringen insisterer fortsatt på elektrifisering av sokkelen: – Vi skal nå klimamålene våre (+)

annonse

Strømprisen går opp, uten klimagevinst

– Elektrifisering av sokkelen som et klimatiltak er en veldig dårlig ide, sier Terje Halleland til Resett.

Halleland sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite for Frp. Han forklarer at dersom utslippene skal reduseres med 50 prosent innen 2030, vil all kraft komme fra land. Det vil bety at dagens kraftoverskudd vil være borte, med økte priser som konsekvens.

– I dag er det store planer om ny kraftforedlendeindustri, dette vil bli vanskelig med et økt prisnivå, sier han.

I tillegg til at prisene vil øke, og at det blir mindre attraktivt for industrien til å etablere seg, vil tiltaket koste mange milliarder å gjennomføre.

Halleland påpeker at det er en kostnad som skattebetalerne må ta størstedelen av, og at klimagevinsten i tillegg er svært begrenset.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474