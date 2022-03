annonse

USAs president Joe Biden tok sin andre booster-sprøyte foran journalister i Det hvite hus.

Det hele startet med en pressekonferanse der Biden nok engang fikk spørmål om Russland og hans kommentarer i forrige uke om Putin.

Biden uttalte at Putin ikke måtte forbi ved makten, noe som ble tolket at USA ønsket regimeendring. Det hvite hus måtte til slutt komme med en kunngjøring der de uttalte at de ikke ønsker regimeending i Russland.

79-åringen fortalte også at hans regjering lanserer en ny nettside covid.gov som omhandler informasjon rundt koronaviruset.

– En one-stop shop hvor alle i Amerika kan finne det de trenger for å navigere i viruset. Gratis vaksiner og boostere. Gratis hjemmetester, munnbind av høy kvalitet, sa Biden.

Boostet

Deretter inntok han stolen der han fikk en booster-sprøyte. Det skal være den andre booster-dosen Biden tar, altså vaksinesprøyte nummer fire totalt.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det på scenen, sa 79-åringen i det han tok av seg jakken.

«Kan du kommentere den deklassifiserte etterretningen om at [Putin] ikke stoler på hans militære ledelse, siden den er deklassifisert?» ropte en reporter.

– Nei, jeg kan ikke, svarte Biden før han fikk sprøyten.

Biden gets his second COVID booster shot: "I'm not sure why I'm doing it on stage." pic.twitter.com/VTYT78RaC9

— The Post Millennial (@TPostMillennial) March 30, 2022