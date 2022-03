annonse

I august fikk MDG 7,2 prosent på målinger, nå viser noen målinger at de er nede i 2,9 prosent. Nå er dagsorden energipriser og krig. Klimabekymringene er helt glemt.

– MDG er i en litt vanskelig situasjon, hvor de havner i skyggen av andre viktige ting som skjer, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen, han forteller hvorfor:

– MDG er jo helt avhengig av en enkelt sak, miljø- og klimasaken, og når den ikke er på dagsorden, så er ikke det en gunstig situasjon for dem.

Sensasjonsmakerne i MDG

– MDG er et idealistisk parti og i hovedsak avhengig av at noen andre, da helst Staten, skal betale for partiets hjertesaker. Så lenge folk har det materielt trygt er det helt naturlig at de finner seg en idealistisk sak å støtte, og særlig de unge flokker seg da til sensasjonsmakerne i MDG, men når klimasakens fiktive dommedagsprofetier drukner blant reelle problemer for folk flest, som prisene på strøm og drivstoff sammen med krigsfrykt, er det naturlig at MDGs appell også drukner sett i forhold til de andre partienes tilnærming til mer jordnære problemer og løsninger, sier sivilingeniør og klimarealist Geir Hasnes til Resett.

Han mener det er en ekstra ironisk snert i dette at MDG jo faktisk kan se sin politikk bli oppfylt gjennom de unødvendig høye prisene på strøm og drivstoff, for dette har jo MDG lovet velgerne så lenge de har eksistert. Kanskje velgerne til og med har funnet ut at det ikke var så lurt likevel å torpedere to av de viktigste elementene i vår sårbare sivilisasjon her oppe under nordlyset – strøm og drivstoff.

– Folk flest stemmer helst på partier som kjennes relevante, og klimaet har kommet i skyggen for tiden. Ikke at andre partier har noen former for løsning på noe som helst, de heller, men rollene skifter i politikk-teateret med begivenhetene og der trekker MDG det korteste strå for tiden, sier han.

Hasnes tror folk flest har muligens begynt å skjønne at klima- og miljøfanatismen til MDG fører til fullstendig unyttige avgifter som kommer på toppen av de spekulative strøm- og drivstoffprisene, og til en rasering av naturen i en skala ukjent for oss nordmenn til nå, gjennom vindturbinsøppelet som settes opp kun for å transportere befolkningens sparekontoer til investorene på Cayman Island.

– Men – det er jo dette folk flest har stemt frem, til tross for alle advarsler de har fått i mange tiår. Norge har blitt et lydrike under EU, og det er intet håp for oss lenger. Ingen politikere og ingen partier har mulighet eller vilje til å ordne opp for befolkningen, sier Hasnes, og han har lite forhåpninger til dagens politikere:

– Og da kan det egentlig være det samme hvem folk stemmer på, og da kan det også være det samme om man godter seg over MDG som mister stemmer, for neste gang er det et annet parti.

