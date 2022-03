annonse

NTB mener det er et vesentlig nyhetspoeng at vestlige demokratier får kritikk av Amnesty, selv om menneskerettsbruddene er langt flere og verre utenfor Vesten.

Nyhestbyrået NTB, som leverer nyheter til en rekke norske medier, deriblant Resett, får krass kritikk av Nina Hjerpset-Østlie på nettstedet Gjenstridig. Bakgrunnen er en sak NTB publiserte mandag 28. mars, som omhandlet den siste årsapporten fra menneskerettsorganisasjonen Amnesty. Organisasjonen lager hvert år en rapport om situasjonen hva gjelder menneskerettigheter, nasjonalisme, rasisme og ytringsfrihet i verden.

«Amnesty hardt ut mot vestlig nasjonalisme og rasisme», lød tittelen NTB valgte i sin sak, som så ble publisert videre av Utrop, Nettavisen, Framtida og Fagpressenytt.

I ingressen skriver NTB:

«Fjoråret ga et grelt eksempel på vestlig nasjonalisme og rasisme, og ytringsfriheten ble innskrenket, konstaterer Amnesty Internasjonal i sin årsrapport.»

Reagerer

Nina Hjerpset-Østlie i Gjenstridig er sterkt kritisk til at NTB har valgt å legge hovedfokuset i sin artikkel på nettopp vestlig nasjonalisme og rasisme, og at Utrop, Nettavisen, Framtida og Fagpressenytt videreformidler det hun ser på som NTBs «mildt sagt spesielle tolkning» av Amnestys rapport. Hjerpset-Østlie påpeker at det foregår langt verre ting utenfor Vesten, enn i Vesten.

– Hvis man i motsetning til NTB og kundene deres leser rapporten ser man derimot at verstingene befinner seg alle andre steder enn i Vesten. Selv når Amnesty trekker frem noen få eksempler på overtredere er eksemplene fra Afrika, Asia, Midtøsten og Syd-Amerika dobbelt som mange som i selve Vesten. Og verre. Mye verre, skriver hun.

– Ifølge rapporten er det hele 67 land som har vedtatt nye lover for å begrense ytringsfriheten og for de som bare leser overskrifter og ingresser – og de er som vi vet mange – vil NTBs ekstremt misvisende presentasjon sørge for at det feilaktige inntrykket av at det dreier seg om vestlige land og at Amnesty peker på nettopp dette feste seg i publikum, fortsetter Hjerpset-Østlie.

Forsvarer fremstillingen

NTBs nyhetsredaktør Sarah Sørheim påpeker på sin side at NTB i sin sak også viste til kritikkverdige forhold utenfor Vesten.

– I vår sak om Amnestys rapport viser vi til svært mange eksempler på kritikkverdige forhold og brudd på menneskerettigheter fra hele verden. I saken omtales for eksempel Burkina Faso, Afghanistan og Myanmar, fastslår hun overfor Resett.

Sørheim indikerer imidlertid at det er nyhetsverdig at liberaldemokratiske stater i Vesten får kritikk av Amnesty.

– At også vestlige demokratier får hard kritikk er et vesentlig nyhetspoeng, og er løftet opp i sakens tittel. Men saken totalt gir etter vår mening en bred og dekkende beskrivelse av innholdet i rapporten, konkluderer nyhestredaktøren.

Innvandringsregulering og vaksiner

I NTBs sak om Amnestys rapport er fokuset på vestlige land svært fremtredende, og kritikken fra Amnesty som det vises til dreier seg blant annet om at rike land har sikret seg coronavaksiner, og at Europa beskytter sine grenser fra ulovlig innvandring og menneskesmugling, for eksempel over Middelhavet.

Kvinnediskriminering og homohat

I Amnestys rapport påpekes det at seksuelle minoriteter fortsatt utsettes for hets, diskriminering og vold i afrikanske land, og at kjønnsdiskriminering fortsatt er utbredt her. Også i Midtøsten er situasjonen for kvinner og seksuelle minoriterer svært alvorlig.

Amnesty er kritiske til at vold mot kvinner ikke blir straffet i Midtøsten, og at kvinner utsettes for alt fra trakassering til æresdrap i denne regionen, i tillegg til at seksuelle minoriteter utsettes for svært alvorlig undertrykkelse fra offentlige myndigheter.

Videre peker Amnesty også på at religiøse og etniske minoriteter blir kraftig diskriminert i Midtøsten.

Amnesty peker også på at covid-19-pandemien er brukt som påskudd fra verdens myndigheter for å begrense folks personlige frihet.

