Altibox bekrefter at deres kunder mister TV2 fra midnatt, natt til fredag.

Altibox har over 530.000 TV-kunder, noe som betyr at over en million seere nå mister tilgangen til TV 2s kanaler.

– Kunder med Altibox TV får fra midnatt svart skjerm der de er vant med å finne TV 2 sine kanaler, og det er dessverre ingen aprilsnarr, skriver selskapet i en pressemelding, ifølge VG.

– Det ser dessverre ut til at det ikke blir noen ny avtale med TV 2 inntil videre. ​Vi synes det er leit, for det betyr at dere ikke får tilgang til noe TV 2-innhold hos oss fra 1. april, heller ikke TV 2 Play valgt gjennom vårt poengsystem, skriver Altibox på sin Facebook-side torsdag.

