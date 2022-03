annonse

Ble anmeldt av gjerningsmannens familie for «hets mot folkegruppe» etter Facebook-innlegg.

Den blinde politikeren Jonas Serneholts sønn ble ranet og brutalt mishandlet på fornedrende vis av en gjeng, bestående av det som formodentlig er unge menn med innvandrerbakgrunn. Hendelsen skjedde et sted i Järfälla like utenfor Stockholm i 2019, der Serneholt har vært lokalpolitiker i flere år.

Hendelsen ble anmeldt, og gjerningsmennene dømt. Til tross for grov vold og grove trusler ble straffene milde; en 20-åring fikk ett år og tre måneder, to andre – under 18 år – fikk ungdomsstraff. Den fjerde var tiltalt for å tilrettelegge for volden, da han mottok beskjeder på mobilen av typen «brekk nesen hans», som han formidlet til de andre innblandede.

Etter hendelsen tok Jonas Serneholt til Facebook, der han uttrykte sin frustrasjon.

«Hets mot folkegruppe»

På Facebook skrev Jonas blant annet at gjerningsmennene som angrep sønnen er «avfall som bør utvises til sine hjemland». Da ble familien til en av gjerningsmennene så fornærmet at de anmelte Jonas, hvorpå Jonas ble dømt for «hets».

Jonas ble dømt for to tilfeller av «hets mot folkegruppe». Til sammen ble han dømt til å betale 5200 svenske kroner i bøter, omkostninger og gebyr til det såkalte offerfondet.

Frem til 2017 var Jonas Serneholt politisk sekretær og representant i Järfällas kommunestyre for Miljöpartiet, MDGs svenske søsterparti.

Nå er Jonas imidlertid kommunestyrekandidat for det nasjonalistiske partiet Alternativ för Sverige i Järfälla, skriver Bulletin.

Betalte bøtene

I en video lagt ut på YouTube forklarer partilederen i Alternativ för Sverige at de har valgt å betale bøtene Jonas Serneholt ble idømt for å ha postet sitt Facebook-innlegg etter at sønnen ble angrepet og ranet.

– Vi valgte å betale Jonas’ bøter. Vi synes det er en selvfølge at svensker skal kunne si akkurat hva de vil innenfor ytringsfrihetens rammer i Sverige, sier partileder Gustav Kasselstrand i videoen.

Folkelig støtte

Serneholt har fått betydelig støtte fra det svenske folket.

– Jeg er virkelig rørt og overveldet over all støtten jeg føler fra det svenske folket. Det er en støtte jeg aldri vil glemme, har han sagt, ifølge Alternativ för Sverige.

