annonse

annonse

Det norske språk har to målformer, bokmål og nynorsk. Begrepet riksmål henger derfor i luften for folk flest, og sier skolebarn og innvandrere ingenting.

Riksmålsforbundet kjemper en iherdig, men krampaktig kamp for å gjøre seg gjeldende, og for at begrepet riksmål ikke skal gå helt i glemmeboken.

Lett er det ikke, når man bare har prestisjen å kjempe for. Noen kampsak har man ikke, bokmål rommer i dag alt av de typiske riksmålsordene, og tillater selv de mest konservative former. Allerede for over 20 år siden skrev en av våre fremste språkvitere, «riksmålsnormen har nå flyttet inn i bokmålet». Andre fagfolk har uttrykt det slik, «riksmålet kan i dag betraktes som en delmengde i bokmålet».

annonse

Selv om det ikke er lett å se formålet, skorter det ikke på forbundsledelsens innsats og oppfinnsomhet. Bladet «Ordet» oser av egen-reklame og med selvdyrking over en lav sko. Baksiden er viet kjente og ukjente personer, som skal fortelle «hvorfor jeg er medlem av Riksmålsforbundet».

Les også: Biden angrer ikke Putin-uttalelse

Innavlen i bladet er påtagelig, men hvem kan kritisere det, med respekterte språkhøvdinger som Finn-Erik Vinje og Tor Guttu som faste bidragsytere, som det alltid er en berikelse å følge. Jeg mistenker forresten begge for å ha et ganske avslappet forhold til det forbundsledelsen de senere år har balet med.

annonse

Det virker som om alle kjente personer som uttaler seg om språkets viktighet, fanges i forbundets garn, og legges ut på nettet, i riksmålets navn.

Det aller mest forunderlige, og geniale, er utdelingen av riksmålsprisen. For godt bokmål! Den deles ut i øst og vest, med stor publisering og med grundig omtale i «Ordet». Ofte blir de overraskede prisvinnerne bedt om å skrive i bladet. Personlig har jeg «moret» meg med å kontakte prisvinnere, for å gratulere og for høre om deres forhold til riksmål. Nesten uten unntak har jeg fått til svar at det er lik null. Ikke er de opptatt av å bruke riksmålsord og ikke skjønner de helt hva forbundet vil eller holder på med. Eller hvorfor de fikk en språkpris med ordet riksmål i seg. Om man går dem på klingen sier de fleste at de ville ha følt det mer komfortabelt med «Bokmålprisen». Dette opplegget gir tydeligvis langt flere enn undertegnede en flau smak i munnen.

Hvorfor jeg er medlem av riksmålsforbundet? Når sant skal sies som takk for en god, og den aller første, anmeldelse av min bok «Med ordet i sin makt». Man blir lett påvirket når selveste Ragnar Kvam jr. betegner de 650 sidene med norske uttrykk som «en skattkiste til vederkvegelse og nytte».

Som uttrykk for min misbilligelse, som medlem, skrev jeg for et par år siden en artikkel der jeg tok til orde for å legge ned Riksmålsforbundet og samle seg om ett forbund for bokmål, som det er for nynorsk. Artikkelen ble avist på strak arm, og fikk ikke plass i «Ordet», der den skjønneste harmoni jo råder.

Men den ble slått opp som kronikk over to sider i en av de største osloavisene, «Samarbeid må til», og med undertittel tatt fra artikkelen, «hvorfor kan ikke bokmål rett og slett få være bokmål?» Og droppe all svadaen om moderat bokmål, visstnok som et annet begrep for riksmål. Jeg gjentar nå det samme, bokmålet trenger ett, et eneste, fagforbund, som det dermed går an å forholde seg til. Men med den samme egenrådige ledelsen faller selvfølgelig forslaget også nå på steingrunn. Formannen har forresten bekledd stillingen helt siden 1990! Ganske steinaldersk det også.

Men han står på og gjør en «stor» jobb. En av han spesialiteter er å holde seg på god fot med, og snakke pent om Språkrådet og Norges Mållag, og stryke dem med hårene i sine ledere, (han nevner aldri Bokmålsforbundet med et ord). Dette selvfølgelig for å bli godtatt som bokmålets viktigste politiske aktør, og for å få fortsette sin snodige virksomhet. I realiteten er det Bokmålsforbundet som kjemper bokmålets sak, spesielt i forhold til nynorsk, om alle skjevheter og all forskjellsbehandling, urimelig favorisering til viktige språkstillinger, ulik fordeling av økonomiske bidrag, osv. Forbundets nettavis «Mål for Norge» dynges da også ned av språkpolitiske innlegg.

Les også: Lektor (40) begikk selvmord etter oppsigelse – la ut begrunnelsen på YouTube

Tiden er mer enn moden for å ta et språkpolitisk oppgjør, og få slutt på alt vås og gammel romantikk. Bokmålet må ha ett politisk forbund med styrke og vilje til å hevde sin posisjon, (nesten 90 % av elevene i grunnskolen, bare to elever har nynorsk f.o.m. Trøndelag og nordover, i Oslo ingen). De to organisasjonene må la realitetene råde, gå sammen og konstituere den fremtidige bokmålsorganisasjonen, med en leder som innser dagens virkelighet, og som kun har ett navn på språkformen bokmål.

annonse

Riksmålsforbundet har for lengst utspilt sin en gang så viktige rolle, og bør nå være en saga blott. Begrepet riksmål må begraves, med ærbødighet, til befolkningens lettelse og språket til gagn.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474