Manifest Tankesmie mener dagens oljepolitikk hindrer grønn industriutvikling. De mener oljen kveler havvind.

– Vi mener Norge står i fare for å bli Europas nye rustbelte, der industrijobber i distriktene blir erstattet med lavlønnsjobber, sier økonom Jonas Algers i Manifest til Klassekampen.

Algers påstår at tut og kjør i oljepolitikken kan føre til industridød. Olje og gass er lønnsomt i dag, men i bakgrunnen av oljefesten ulmer industridød.

I rapporten har Manifest undersøkt norsk industris evne til å tilpasse seg endringene i verdens energimarkeder. De mener at Norges industristrategi i stor grad består av kortsiktig høsting av verdier i olje og gass, noe som hindrer langsiktig industriutvikling.

– Regjeringen har en Ole Brumm-tilnærming til grønn industri og olje, altså «ja takk, begge deler». Men når all kapasiteten i verkstedhallene går til fossilt, hvem skal stå for den grønne industriutviklingen alle snakker om? spør Algers, og ser dystert på utviklingen:

– Etterspørselen og prisene går opp, men omstillingen framskyndes òg. Europa konkurrerer nå om markedsandeler i grønne verdikjeder, mens Norge har hendene fulle med det Europa omstiller seg bort fra.

Manifests løsning er å redusere leteaktiviteten på sokkelen, stenge noen områder for oljeaktivitet, og innføre en produksjonsavgift på olje.

– Full fart på olje og gass er en rein investorpolitikk. Veien til industridød er brolagt med utvinningstillatelser, sier Algers.

Fornybart ligger i fremtiden

– Nei, FrP tror ikke at olje- og gassindustrien vil ødelegge for annen industri. Tvert imot, sier Terje Halleland til Resett.

Halleland sitter i Stortingets Energi- og miljøkomite for Frp, han sier at de tror vi skal ha en stor petroleumsnæring i mange tiår enda. Det er kompetansen til dagen aktivitet på norsk sokkel som gjør at Norge også er verdensledende på blant annet flytende havvind i dag.

90 % av dagens debatt handler om fornybart, men vi må ikke glemme at 90 % av inntektene fremdeles kommer fra fossilt.

– Det er ikke et problem, men en del av fremtidens løsning, mener han.

Konklusjon på synsing

– Nå kjenner ikke jeg til Manifest sin rapport og om den har konkludert på fakta fra forskning eller har basert sin konklusjon på synsing. Det siste kan se ut som å være tilfelle og ikke veldig overraskende fra den kanten, sier Owe Ingemann Waltherzøe til Resett.

Waltherzøe er leder i Industri- og Næringspartiet (INP). Han foreslår å kontakte Oljedirektoratet så vil dere få opplyst at vi har snart tatt opp halvparten av registrerte olje- og gassreserver. Vi har holdt på i 50 år. Det vil si at vi har i hvert fall 50 år til. Tar vi med at teknologien antagelig vil gjøre at vi kan ta opp mer enn vi til nå har gjort, så snakker vi om 75-100 år.

Industridød har vel ikke akkurat vært det mest fremtredende trekket ved Norsk olje- og gassvirksomhet.

– Hvordan tenketanken har klart å tenke tanken på industridød i kombinasjon med Norsk olje og gass virksomhet er oppsiktsvekkende og historieløst, mener han, og legger til:

– Her løper Manifest som nyttige idioter for en mektig havvind bransje som slettes ikke er ute etter å redde et klima, men spare penger på CO2-avgiften.

Waltherzøe sier de har etterlyst konsekvensutredningen fra regjeringen og at det blir opprettet kontakt med fiskerinæringen om havvindsatsingen. Han mener vi i ferd med å gjøre en gedigen miljøskade på det marinebilologiske mangfoldet, i tillegg til å grise til havet med mer plast fra vingene.

– Det siste havet trenger nå er mer microplast fra vingene. Vi snakker om tonnevis hvert år. Vi mennesker er i ferd med å «gjøre vårt fornødne i eget matfat», mener han.

