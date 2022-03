annonse

Kvinnelige ukrainske flyktninger i Kvinesdal må beskyttes mot innpåslitne menn som kommer langveisfra. Politiet skal nå patruljere på kvelds- og nattetid.

– Det kommer mannfolk helt fra Østlandet som vil ha kontakt med damene her. De ønsker rett og slett å utnytte sårbare, traumatiserte mennesker. Det er skremmende, sier mottaksleder Liv Ellen Omdal til Fædrelandsvennen, gjengitt av NTB.

I løpet av de siste dagene er det blitt innlosjert omkring 90 ukrainske flyktninger i et mottak i Kvinesdal, hvorav rundt 60 er kvinner. Ledelsen har iverksatt strenge tiltak for å skjerme flyktningene mot uønsket oppmerksomhet. Politiet har også iverksatt tiltak etter at de tidligere i uka måtte rykke ut for å ta hånd om en mann med uærlige hensikter.

– Vi var på stedet etter melding om at uønskede personer hadde oppsøkt senteret, og at noen hadde blitt redde. Politiet har nå også sendt ut meldinger i eget system om at vi skal patruljere på kvelds- og nattetid ved mottakene i Agder, sier lensmann Asbjørn Skåland i Flekkefjord og Kvinesdal.

Utlendingsdirektoratet er klar over at flyktningmottak nå opplever uønsket oppmerksomhet.

– UDI er kjent med at personer som ønsker å utnytte asylsøkere, kan oppsøke mottak, sier fagleder Gro Anna Persheim i Utlendingsdirektoratet.

