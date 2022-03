annonse

Putins angrep på Ukraina forener oss. Det kan kanskje være en påminner for noen om hvorfor Vesten er verdt å forsvare?

– Særlig utfordrende har situasjonen blitt i USA. En av de viktigste årsakene til den negative utviklingen er affektiv polarisering. Holdningen til dem med andre politiske meninger er faretruende negativ. Eksempelvis er foreldre nå redde for at barna gifter seg på tvers av politiske skillelinjer, slik de tidligere var redde for at de giftet seg på tvers av etnisitet, skriver rådgiver i Civita, Eirik Løkke i BT.

Løkke sier det vokst frem en illiberal wokekultur, med vekt på identitetspolitikk, som ønsker å bekjempe det liberale samfunn og liberale institusjoner, med utgangspunkt i en idé om at Vesten er gjennomsyret av rasisme. I sitt forsøk på å bryte ned det liberale samfunn ønsker wokebevegelsen å omforme formålet for universiteter og medier fra sannhetssøking til sosial aktivisme.

Woke er generelt et uttrykk for å være våken og engasjert mot særlig sexistisk, rasistisk og sosial diskriminering. På den annen side har såkalt «wokeness» også blitt et etablert negativt begrep om en metode for å sverte en person i sosiale medier. De tilliggende uttrykkene «call out culture» og «shaming» betyr at noen publiserer mer eller mindre dokumenterte påstander om en person som har sagt noe som oppfattes som upassende, skriver Wikipedia.

– En som har kjent problemet på kroppen, er Yale-professor Amy Chua. I podkasten «Honestly with Bari Weiss» forteller Chua at hun alltid har lagt til rette for en fri debatt. Men noe har skjedd, ifølge Chua: De siste studentkullene er livredde for å ytre seg. Daglig mottar hun e-poster fra studentene som beskriver hvilke ord og tanker som er akseptable. I en tid med såkalte «safe spaces» og «trigger warnings» fostrer amerikanske universiteter studenter som er livredde for å ytre meningene sine, skriver Løkke.

Uberettiget selvforakt

– Wokekulturen har gjort Vesten demoralisert, irrasjonell og mye svakere, sier Geir Ugland Jacobsen til Resett.

Ugland Jacobsen er leder av partiet Demokratene. Han mener at normoppløsning og uberettiget selvforakt er i ferd med å lamme vestlige samfunn. Land som ikke til en viss grad er selvhevdende, patriotiske og delvis proteksjonistiske, vil bukke under over tid, mener Ugland Jacobsen.

