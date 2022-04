annonse

Inflasjonen i landene som bruker euro stiger til 7,5 prosent i mars, viser fersk statistikk fra Eurostat.

Stadig økende inflasjon til langt over målet på to prosent har blitt et dilemma for Den europeiske sentralbanken (ESB), skriver E24.

ESB-sjef Christine Lagarde sa imidlertid denne uken at hun ventet at oppgangen i mat- og energiprisene i eurosonen ville stoppe opp, ifølge Reuters.

På forhånd var det ventet at inflasjonen skulle stige til 6,7 prosent på årsbasis i mars, fra 5,8 prosent måneden før, ifølge tall fra Bloomberg.

Inflasjonen i Spania nådde 9,8 % denne måneden.

ESB avvikler flere år med ultra-aggressiv stimulans i møte med overraskende høy inflasjon, men har ennå ikke økt rentene.

Økende inflasjon langt over målet er hovedgrunnen til at sentralbanken både her hjemme og i USA allerede har hevet rentene, og varslet flere hevinger til i løpet av året.

