Det var Freedom Convoy i Canada som var inspirasjonen, og 19. februar samlet nordmenn seg til tiltaket Freedom Convoy Norway. Nå skal de demonstrere igjen.

Nå kaller arrangøren seg for Foreningen Frie menneske og arrangementet kalles «Markering for frihet, kjærlighet og fred». Arrangementet skal finne sted utenfor Stortinget lørdag 2. april fra kl 17-20. Primus motor denne gang som sist er Ann Helen Gjermundsen, som er styreleder hos arrangøren.

På talerlisten finner vi kjente navn, ikke minst Geir Ugland Jacobsen, som er partileder i Demokratene samt Pål Steigan, redaktør i Steigan.no. Også fra KrF og Liberalistene blir det folk som stiller med appeller.

Resett har snakket med Gjermundsen.

– De fleste tiltakene fra myndighetenes side er avviklet. Hvorfor ser dere behovet for en ny demonstrasjon nå?

– Selv om tiltakene er borte nå, så er det ingenting som hindrer myndighetene fra å innføre de på nytt. Historikken så langt de siste to årene siden mars 2020 da ‘pandemien’ startet viser at det går i bølger: Det strammes inn, åpnes opp og strammes inn igjen. I oktober i fjor hadde vi “gjenåpningsfest” i Norge. I desember ba byrådsleder Raymond Johansen bebyggerne i Oslo om å ta på seg maskene igjen og det ble strammet inn. Og på tross av den milde varianten som er nå diskuteres nå fjerde dose Covid-vaksine i Norge, sier Gjermundsen.

Hun legger til at et «sentralt tema under denne markeringen er vaksinepasset. Vi mener den er diskriminerende og ekskluderende. Mange tror vaksinen er frivillig, men i praksis blir mange uglesett og i verste fall utestengt fra jobb, skole, familie og nettverk.»

Gjermundsen sier de kjemper for helsefrihet – at enhver skal kunne velge selv om de vil ha Covid-vaksinen. De mener dette går på bekostning av helt grunnleggende menneskerettigheter.

– Nå er det også et Covid-pass på vei som vil legge begrensninger på menneskenes rett til å bestemme over egen kropp og bevegelighet, så ingen ting er over enda, understreker hun.

– Hvor mange mennesker venter dere til markeringen?

– Vi forventer like stort oppmøte som forrige gang, da var det nærmere 1000 mennesker tilstede under markeringen på det meste.

– Hvem skal holde appeller?

– På talerlisten er blant andre Geir Ugland Jacobsen, partileder Demokratene, Krfs Simon Friis-Larsen og Arnt Rune Flekstad fra Liberalistene. Anette Iren Isene, styreleder for den nystiftede organisasjonen Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund blir den store nykommeren som mange gleder seg til å høre på. Vi får også høre fra Pål Steigan, redaktør for steigan.no. I tillegg blir det innslag fra Canada på storskjerm.

– Blir dette den siste demonstrasjonen eller planlegger dere flere?

– Dette blir den siste markeringen for frihet fra Foreningen Frie menneske nå før sommeren da vi planlegger større, mer samlede eventer. Vi skal blant annet bruke tiden på å oppdatere og få opp en skikkelig redaksjon på nettportalen vår friemenneske.no, og vi sikter på en landsdekkende organisasjon som folk kan melde seg inn i og få mulighet til å påvirke gjennom årsmøtet, og med sosiale sammenkomster slik som sommerfestivaler, vår-, sommer-, høst- og vintersamlinger og julebord, sier hun.

– Har dere kontakt med tilsvarende bevegelser i andre land?

– Vi har hatt god kontakt med personene bak bevegelsene i både Sverige, Danmark og Finland siden starten. Samarbeidet med Sverige har vært tett – vi har hatt zoom-møter og dialog siden 30. januar, avslutter Gjermundsen.

