En politiførstebetjent i København er mistenkt for å ha delt bilder av liket av den svenske journalisten Kim Wall, ifølge Ekstra Bladet.

Mistanken er at politimannen har hatt minst ett bilde av den drepte svenske journalisten Kim Walls kroppsdeler på sin private telefon. I tillegg mistenkes han for å ha gitt bilder videre til utenforstående.

Politimannen er blitt suspendert.

Kim Wall ble drept av Peter Madsen i en hjemmebygged ubåt utenfor Sjælland i 2017.

I saken mot Peter Madsen kom det frem at Kim Wall hadde blitt seksuelt torturert, drept og siden lemlestet i flere deler, som Madsen kastet i vannet under turen.

I saken erklærte Peter Madsen seg ikke skyldig og hevdet at kvinnen var drept under en ulykke på ubåten. En enstemmig jury fant at Madsen hadde gjort seg skyldig i drap. Han ble i april 2018 dømt til livstid i fengsel for drapet. En dom som Høyesterett senere opprettholdt.

