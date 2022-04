annonse

Det er NTB som viderebringer saken.

«Det var i fjor sommer at mannen (39) satt naken på en benk inne på et kjøpesenter i Telemark og onanerte. Han gikk også rundt på kjøpesenteret og gjorde det samme. Samme dag var han ifølge dommen fra Telemark tingrett, naken på underkroppen og onanerte på en benk utenfor et fabrikk- og butikklokale,» skriver nyhetsbyrået.

Høsten samme år var han igjen naken og onanerte, denne gangen inne på et bibliotek, og deretter utenfor et kommunalt boligtilbud. Ifølge dommen gjorde han dette rett foran en kvinne som var ansatt ved boligene.

Mannen bar også en lommekniv i beltet på offentlig sted denne høsten.

Nå er han dømt til tretti dagers fengsel for blant annet fire brudd på straffeloven paragraf 298, og har i tillegg fått lommekniven inndratt.

– Slik atferd er svært ubehagelig og plagsom for andre som utsettes for dette. Atferden er også skremmende, og enkelte kan bli redde for at siktede skal komme til å gjøre noe mer, som en voldtekt, skriver tingrettsdommer Berit Nerva i dommen.

I Telemark tingrett tilsto mannen forholdene uten forbehold og samtykket til at saken ble avgjort ved det. Dette har ført til at fengselsstraffen ble redusert med seks dager, skriver NTB.

Mannen er dømt for lignende forhold tidligere. Da fikk han samfunnsstraff. Individualpreventive grunner tilsier nå en streng reaksjon, står det i dommen.

