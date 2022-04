annonse

– Et utbredt fenomen i samfunnet, sier Christian Tybring-Gjedde.

Wokeismen treffer Forsvaret med en selvsensurerende moralisme. Uten mangfold av synspunkter.

– Woke-ideologi er en kjernekomponent av pågående kulturkrigen i USA som har ført til en bekymringsverdig grad av politisk polarisering. Norge og Forsvaret er ikke upåvirket den nye «puritanismen» som wokeismen medbringer, skriver offiseren Per Olav Lindberg i Forsvarets Forum, og legger til:

– Problemet oppstår når mangfold skal eksisterer i alle domener utenom mangfold av synspunkter.

Lindberg er kadett i ledelse og logistikk ved Forsvarets Høgskole, og sier at wokeismen over tid har påvirket akademia, offentlig ordskifte og politikk med en form for moralisme – som i sin tur Forsvaret ikke har gått upåvirket unna.

– Moralisering av debatter om kjønn, mangfold og klima har skapt et snevert ytringsrom, som ikke er positivt for en allerede konform norsk kultur, skriver han, og fortsetter:

– I inntoget av ny kald krig, er det ikke tid for selvsensurerende moralisme.

Hvis ideologi skal sette begrensinger på tillatte meninger, kommer samfunnet til å betale «skyggekostnader». I inntoget av ny kald krig, er det ikke tid for selvsensurerende moralisme. Ytingsrom og meningsmangfold er mer relevant enn på lenge.

Han sier at selv om wokeismen ideologisk stammer fra en minoritet på ytre venstresiden og som regel representerer små interessegrupper, er det en realitet at flere universiteter i Vest-Europa og USA preges av kanselleringskultur, at woke ideer blant annet blitt en del av amerikansk utenrikspolitikk. Wokeismen kjennetegnes av kritisk raseteori, og identitetspolitikk, radikal kjønnsideologi, insistering på like utfall fremfor like muligheter, og moralisering av miljø og immigrasjonsdebatt.

Et ytringsrom som stadig innskrenkes

En som har uttalt seg mot normendringen er Fremskrittspartiets medlem i Forsvars- og utenrikskomiteen, Christian Tybring-Gjedde.

– Wokeismen er et utbredt fenomen i samfunnet, og da også i Forsvaret. Det er mange måter årsaker til dette, sier han til Resett.

– Grunnleggende er hvordan man tolker og betrakter kultur i bred forstand. Jeg tror også at vår velstand og velferd har gitt oss muligheten til å i større grad ta opp debatter og temaer som man tidligere ikke anså som relevante. Ytringsfrihet og meningsmangfold har paradoksalt nok blitt en utfordring i stedet for en mulighet i vårt liberale samfunn. Det er et oxymoron, men er uansett blitt aktivt innarbeidet som en selvfølgelig del av nettopp de liberale verdiene, sier Christian Tybring-Gjedde til Resett, og legger til:

– Da gjenstår lite. Vi får et ytringsrom som stadig innskrenkes og som møter lukkede dører dersom de det brukes. Jeg vil anta at mange tilhengere bevisst eller ubevisst av wokeismen eksempelvis finner det problematisk at Ukrainas president tidlig la ned forbud mot at menn mellom 18 og 60 år reiste fra Ukraina, men skulle være igjen å kjempe for landet samtidig som kvinner og barn ble oppfordret til å reise/flykte. En slik oppfordring ville man i vesten finne svært problematisk. Vi ville stilt spørsmålet om hvorfor ikke mannen kan reise med barna, avslutter han.

