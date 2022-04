annonse

Flere britiske oljeterminaler har innstilt virksomheten fordi veiene ved anleggene sperres av klimaaktivister fra gruppen Just Stop Oil.

Just Stop Oil (Bare stopp oljen) opplyser at gruppen blokkerer ti viktige oljeterminaler, og at aksjonene gjennomføres med støtte fra aktivistgruppen Extinction Rebellion.

Gruppen hevder at over 30 ungdommer har klatret opp på tankbiler ved Navigator Terminals Thames i Essex sørøst i England, skriver NTB.

− Hundrevis av miljødemonstranter har blokkert ti oljeterminaler over hele landet som en del av en kampanje for å lamme Storbritannias infrastruktur for fossilt brensel, skriver Just Stop Oil på Twitter.

Hundreds of environmental protesters have blocked ten oil terminals across the country as part of a campaign to paralyse the UK’s fossil fuel infrastructure.

Hundreds of supporters of #JustStopOil have blocked key oil terminals at 10 sites across the country with potential on fuel supplies to London and the South East.

Here is Cameron telling us why he decided to take this action.

Want to get involved? https://t.co/XecUWCafn4 pic.twitter.com/2nyXSR2IZx

— JustStopOil (@JustStop_Oil) April 1, 2022