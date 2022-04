annonse

Misjonsalliansen mener en kristen organisasjon i Liberia har underslått nesten fem millioner kroner av norske bistandsmidler.

Nær en tredel av utbetalingene, som skulle ha gått til lokalsamfunn, skal være basert på fiktive bilag. Samarbeidet, som startet i 2016, var ment å gi nye brønner og rent vann til 15.000 mennesker, Ifølge Vårt Land.

En rapport fra Revisjonsfirmaet ProAct International konkluderer med at ledelsen og flere ansatte i organisasjonen i det vestafrikanske landet drev med systematiske underslag.

– Det var en svært alvorlig rapport, sier Hanne Holmberg Chavez, leder for internasjonal avdeling i Misjonsalliansen.

For Norad er dette en av de største misligholdssakene noen gang, skriver Vårt Land.

Til avisa sier generalsekretær og pastor James T. Cooper i Association of Evangelicals of Liberia (AEL) at de har gitt klare bevis for at anklagene mot dem er feil.

