Det russiske militæret skal ha ødelagt rundt 40 ukrainske S-300-luftvernsystemer i invasjonens innledende fase.

Ifølge The National Interest, jobber Det hvite hus med å fullføre den mye omtalte avtalen om å overføre slovakiske overflate-til-luft luftvernmissilsystemer (SAM) til Ukraina.

– Vi jobber med Slovakia for å identifisere kravene for å møte deres behov. Samtidig fokuserer vi på å få land til å sende sovjetiske våpensystemer, inkludert S-300-luftvernsystemer, til Ukraina, sa Celeste Wallander, assisterende forsvarssekretær for internasjonal sikkerhet, under en høring i Kongressen onsdag.

Den slovakiske forsvarsministeren Jaroslav Nad har tidligere tilbedt seg å «umiddelbart» forsyne Ukraina med landtets S-300, hvis NATO kunne etterfylle slovakiske missilforsvarskapasiteter med et system med lignende evner. Bulgaria og Hellas, to andre NATO-medlem som besitter S-300, har derimot vært nølende med å direkte forsyne Ukraina med det som ansees som et viktig strategisk våpensystem.

Luftherredømme

Ukrainas langdistanse luftvern består i stor grad av eldre S-300 systemer fra sovjettiden. Det antas at Ukraina hadde rundt 100 av disse systemene før den russiske invasjonen 24. februar.

Det russiske militæret påstod å ha ødelagt rundt 40 ukrainske S-300-systemer under invasjonens innlede faser, som seriøst har svekket Ukrainas forsvar mot kryssermissiler og fly. Russland erklærte «total luftoverlegenhet» i Ukraina allerede på den femte dagen av invasjonen, men har siden slitt med å kontrollere luftrommet over landet.

Så langt har Russland mistet minst 17 militærfly og 35 helikoptre i krigen i Ukraina, ifølge verifisert åpenkilde informasjon.

