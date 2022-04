annonse

EOS-utvalget har kommet med kritikk mot PST, men sikkerhetstjenesten nekter EOS-utvalget å gi informasjon om kritikken til Eikrem selv.

Det var Eikrem selv sendte brev til EOS-utvalget for å få vite om det var noen saker registrert på han hos de hemmelige tjenestene. Etter et intervju med Resett i 2018 ble det en stor konflikt ved NTNU der Eikrem var ansatt som førsteamanuensis. Han ble beskyldt for ekstreme meninger og en anonym Facebook-konto ble etterhvert et omstridt tema for en sak i Filter Nyheter og noe NTNU mente kunne knyttes til Eikrem.

– Jeg har vel ikke engang fått en parkeringsbot de siste 15 årene, men i vår tid er det muligens tilstrekkelig å ha «antistatlige meninger» for å bli overvåket? sier Øyvind Eikrem til Khrono.

Etter henvendelsen fra Eikrem undersøkte EOS-utvalget saken. Etter 14 måneders saksbehandling informerer utvalget i et brev om at de «har ikke avdekket ulovlig overvåkning av deg (Eikrem, red.mrk) eller andre kritikkverdige forhold» hos tre av instansene: E-tjenesten, FSA og NSM.

Men når det gjelder Politiets sikkerhetstjeneste (PST), ble EOS-utvalgets konklusjon en annen:

«Utvalgets undersøkelser i PST har avdekket et forhold som har gitt grunn til å rette kritikk mot tjenesten», skriver de i brevet ifølge Khrono.

PST nekter å avgradere opplysninger

EOS-utvalget skriver i brevet at de «har foreslått overfor PST å avgradere enkelte opplysninger om utvalgets kritikk», men at det ikke ble tatt til følge av PST, og at saken dermed er avsluttet.

Jurist Ingvild Bruce forsker på sikkerhets- og etterretningstjenester, deriblant lovreguleringen av PSTs virksomhet.

– Det er uvanlig at EOS-utvalget, når det først finner grunn til å kritisere PST, ikke får lov til å gi klageren noe informasjon om hva kritikken gjelder, sier hun.

PST nekter Eikrem innsyn

– EOS-utvalgets konklusjon er meget tankevekkende. Det er imidlertid synd at jeg ikke får vite noe mer om hva saken gjelder ettersom PST nekter å avgradere papirene. Uansett har jeg meget vanskelig for å få noe som helst mening ut av dette: Mener virkelig PST at en psevdonym Facebook-konto som angivelig har lagt ut noen frekke kommentarer, memer og lignende virkelig er en sak som angår Rikets sikkerhet? sier Øyvind Eikrem til Resett.

Biologiprofessor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo er en som lenge har reagert på behandlingen av Eikrem.

Er det @NTNUnorway som har pusset PST på Øyvind Eikrem? PST får en sjelden smekk fra EOS-utv, men vi får ikke vite for hva, det er gradert. Men noen kan vel spørre NTNU? Saken kunne bli en fin case i den bebudede opplæringen i akademisk frihet der oppe. https://t.co/w3mlymidil — Kristian Gundersen (@KristianGunder) March 31, 2022

Leder av Advokatforeningen Jon Wessel-Aas er også kritisk.

– Når den det gjelder ikke får nærmere opplysninger om hva kritikken dreier seg om, blir det også vanskelig, eller umulig, for den som eventuelt er utsatt for ulovlige handlinger fra PSTs side, å kreve erstatning eller annet. Det kan være problematisk, dersom det er snakk om krenkelser av rettigheter etter Grunnloven og/eller Den europeiske menneskerettighetskommisjon.

Eikrem inngikk til slutt forlik med NTNU etter at de gikk til avskjedigelse av ham. Han fikk en sluttpakke verdt seks millioner kroner.

