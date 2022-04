annonse

Per Olaf Lundteigen slo alarm på det nylige landsstyremøtet hvor han adresserte sine egne Senterparti-medlemmer.

Hans hovedanliggende var strøm- og drivstoffprisene. Men han kunne like gjerne ha inkludert Arbeiderpartiet med statsminister Jonas Gahr Støre i salen. For Trygve Slagsvold Vedum som finansminister har lite handlingsrom. Fordi med globalist-politikken til Ap er Norge mye bastet og bundet og på lag med udemokratiske konstellasjoner som EU, WEF og FN.

Det forstår ikke folk flest fordi, bevisst og med vilje, det informerer ikke riksmediene folket om, slik farlig sannhet. De er nemlig selv med på denne globalist-galeien til vår nasjons utforkjøring. Men iallfall nå vil forhåpentlig Sp-velgerne til gagns forstå at de – de mest nasjonalt pregede av alle norske velgere – er shanghaiet av Støre, som nok «ville» ha Vedum til denne Jobs-posten som heter Finansdepartementet. Som også tidligere har knekket politiske partier.. Sp har, etter min ringe mening, nå kun en god utgang, å trekke seg fra regjeringen og la Ap selv ta over slitasjen med Jobs-posten. De kan jo forsøke å få SV eller Rødt med seg til å bekle den. Lykke på reisen.

Regjeringen er nemlig demonstrert tafatt rent generelt. Den synes å gå på auto-pilot i en skremmende grad. Vi var mange frustrert over Erna Solbergs regjering som også la seg på en klima-diktert ødeleggende og forfeilet kurs til Vestens akterut-kjøring økonomisk og ellers i forhold til Østens folkerike og mer pragmatiske lands politikk. Faktisk med nasjonalisme og patriotisme som styrende prinsipper til mer forståelig og folkelig, økonomisk fremgang.

Når noen snakker Kina og India ned, pga stor fattigdom etc og med mange nye milliardærer, er de ikke verre enn USA med sine minst like søkkrike. Det er på frukten treerne skal bedømmes, ikke av politiske fakter og tomme ord. Resultatene synes dessverre glemt i et overmodig svulstig og selvgodt Vesten, på vei ned likt Romer riket i sin tid. Farlig det med Vestens tapte hegemoni og ledelse fra og ved USA, nå med en kriminell og helt uansvarlig sosialistisk ledelse.

Bare for å komme kritikerne i forkjøpet, at Østen, Midtøsten og Russland også er korrupt, er oss en fattig trøst. Det var vi, Vesten, som lenge var den mest siviliserte del av verden, med de største teknologiske og de generelt mest gunstige levevilkårene – noe som senest immigrasjonsbølgen fra den tredje verden godt indikerer. Den bølgen er i ferd med å senke oss fordi vi er dekadente og overmodige med sosialisme og woke-kultur i høysetet. Relativt hurtig senkes vi både reellt og ennå mer relativt sivilisasjonsmessig.

Våre demokratiers politiske, egoistiske topp-eliter velger en kortsiktig kjørebane for egen makts skyld, nær uten hensyn til fremtiden og våre kommende generasjoner. Å late seg skremt av en imaginær ikke beviselig klimakrise og andre kriser er for å kunne skremme og paralysere oss, dvs for å holde oss nede til diktatur og tapt ytringsfrihet, ingen god kjørebane det. Det var nettopp frisk ytringsfrihet og individuell frihet generelt som propellerte Vesten til rikdom og storhet. Det og kristendom.

