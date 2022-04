annonse

Simen Bondevik er leder av Sentrums ungdomsparti. Han påstår at Frp vil begrense muslimers religiøse frihet i Norge og gjøre hverdagen deres enda vanskeligere.

– Fremskrittspartiet fremmer til stadighet seg selv som frihetens forkjemper. Samtidig foreslår de å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av hijab i grunnskolen og de vil også forby bønnerop fra moskeer. Er det slik at FrPs frihet gjelder alle, unntatt muslimer, skriver leder av Unge Sentrum, Simen Bondevik, i Utrop.

Han skriver at forbud mot hijab er ikke det eneste punktet i FrPs program som etter hans syn er islamfiendtlig. FrP ønsker også et forbud mot bønnerop, og Bondevik påstår at utspillene til FrP rundt bønnerop føyer seg inn i rekken av stråmenn partiet angivelig etablerer mot muslimer.

– Å være en religiøs minoritet i Norge er i utgangspunktet utfordrende, og Frp sitt ønske om å begrense muslimer sin religiøse frihet i Norge gjør hverdagen enda vanskeligere for mange muslimer, mener Bondevik.

Absurde og feilaktige påstander

– Bondevik gråter her sine krokodilletårer og ønsker oppmerksomhet ved å komme med helt absurde og feilaktige påstander, sier Erlend Wiborg til Resett.

Wiborg er Frps innvandringspolitiske talsperson. Han sier at partiet er for full religionsfrihet, men at det ikke betyr at man skal akseptere alle handlinger man gjør under dekke av at det er religion.

– Vi aksepterer for eksempel ikke omskjæring, tvangsekteskap eller at små jentebarn skal bli tvunget til å måtte dekke seg til.

Wiborg mener at kritikken er helt malplassert når den rettes mot Frp. Han påpeker at partiet hele tiden har vært tydelige på at flyktninghjelp fortrinnsvis må løses i nærområdene. Nå, som det er krig i nærheten av Norge, mener Frp det er viktig å stille opp på en litt annen måte enn når konflikten pågår i en annen verdensdel.

– Vi hadde også forventet at land i vårt nærområde stilte opp hvis vi ble invadert, som de gjorde under andre verdenskrig.

Kritikken bærer også preg av naivitet, mener Wiborg, når en ikke er villig til å innse at det kan være mer krevende å integrere flyktninger fra en helt annen kulturkrets enn vår egen. Wiborg peker på at vi har integreringsutfordringer i Norge blant en rekke innvandrergrupper, som fører til utenforskap og store offentlige utgifter. Det er veldig kostbart å ta imot flyktninger fra resten av verden, og derfor er det langt bedre for de flere titalls millionene flyktninger i verden at støtten fra Norge går til nærområdene der en kan hjelpe langt flere, mener Frp-politikeren.

– Frp mener Norges hjelp til flyktninger i nærområdene må styrkes. Vi foreslo derfor i vårt alternative statsbudsjett å gi over en milliard kroner ekstra til flyktninger i nærområdene. Nå foreslår vi at Norge gir fem milliarder kroner for å hjelpe ukrainske flyktninger som er internt fordrevne eller er i nabolandene, for å unngå en humanitær katastrofe.

