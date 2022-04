annonse

Mener lokaldemokratiet i Oslo overkjøres og er dypt skuffet over at Sp i regjering er med på vedtaket.

– Jeg synes det er utrolig skuffende og dårlig av en regjering som lover at tida for overkjøringa av lokalsamfunnet er over, og så kommer de med et slikt vedtak. Jonas som er folkevalgt fra Oslo bruker nå pisken i regjeringa, og går mot byen sin, sier Bøhler til Dagsavisen og legger til at han «nesten ikke har ord».

– Jeg syns det er veldig pinlig at Senterpartiet i regjering ikke setter foten ned. De bøyer nakken, selv når det gjelder lokalt selvstyre, sier Jan Bøhler til Dagsavisen.

Tidligere fredag ble det kjent at regjeringen skal gjennomføre utbygging av Gaustad og Aker sykehus via statlig reguleringsplan.

Det skjer til tross for at Oslo bystyre har vedtatt at det er imot utbyggingen på Gaustad. Kun Høyre i bystyret var for.

Stortingsrepresentant fra Buskerud, Per Olaf Lundteigen, er også skuffet over partiet.

– Det er et feil signal. Det er dypt beklagelig at regjeringa går til et sånt skritt, sier han til avisa.

