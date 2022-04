annonse

Pfizer-sjef Albert Bourla hamrer løs mot de som er skeptiske til koronavaksinen.

I november i fjor uttalte Bourla at de som sprer «feilinformasjon» om koronavaksinen er kriminelle.

– De er ikke dårlige mennesker. De er kriminelle fordi de har kostet millioner av liv, hevdet Pfizer-sjefen ifølge CNBC.

Bourla la til at verden «vil gå tilbake til normalen» så fort de uvaksinerte tok vaksinen.

I et nytt intervju med CBS ble Pfizer-sjefen spurt om han fremdeles stod for kommentaren om at vaksineskeptikere er kriminelle.

– Ja, det gjør jeg, for de koster bokstavelig talt liv. De vet at det de sier er løgn, sa Bourla.

Pfizer CEO Albert Bourla about why he calls people who spread 💉💉 misinformation ‘criminals.’ Wait till he sees the Pfizer documents … oh wait 🥴 pic.twitter.com/oqj5yY9E0R — Based 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Based_ENG) March 31, 2022

60-åringen har tidligere uttalt at to vaksinedoser muligens ikke gir noen beskyttelse mot koronaviruset. Han har nylig uttalt at det er nødvendig med fire doser.

– Vi vet at to vaksinedoser gir svært begrenset beskyttelse, kanskje ingenting. Tre vaksinedoser gir rimelig beskyttelse. Vi jobber med en ny vaksine 1.1 som også skal dekke omikron, sa Bourla i januar.

